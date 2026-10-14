LG유플러스, 잠실야구장 포스트시즌 앞두고 통신망 특별점검

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 13일 잠실야구장 포스트시즌 대비 통신망 특별점검을 실시했다.
- 경기장 안팎 안테나와 통신 품질을 점검하고 AI로 트래픽을 최적화했다.
- 잠실야구장은 올해 마지막 포스트시즌 뒤 리모델링에 들어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 활용 트래픽 제어·장비 최적화
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스가 올해를 마지막으로 리모델링에 들어가는 잠실야구장의 프로야구 포스트시즌을 앞두고 통신망 특별점검을 실시했다고 14일 밝혔다.
잠실야구장은 1982년 7월 개장해 44년간 운영됐으며, 올해 일정 종료 이후 리모델링에 들어갈 예정이다. 이번 포스트시즌은 현재 경기장에서 열리는 마지막 가을야구다.
한국야구위원회(KBO)에 따르면 지난해 잠실야구장 포스트시즌 경기 관중은 전 좌석 매진인 2만3750명으로, 정규시즌 경기당 평균 관중 2만645명보다 약 15% 많았다. 올해 KBO 정규시즌 총관중도 약 1277만명으로 지난해보다 45만명 이상 증가했다.
LG유플러스는 올해 포스트시즌에도 관중이 몰릴 것으로 예상하고 지난 13일 경기장 내·외부 안테나 최적화와 통신 품질 측정을 진행했다. 인공지능(AI) 에이전트를 활용한 데이터 트래픽 제어와 통신망 설정값 최적화도 실시했다.
앞서 LG유플러스는 잠실야구장 내 5세대 이동통신(5G) 장비를 상용화 초기 대비 약 1.5배 확충하고, LTE 안테나와 노후 와이파이(Wi-Fi) 설비를 교체해 왔다. 한국시리즈와 플레이오프 등 관중이 집중되는 경기에는 이동기지국도 추가 배치했다.
곽준영 LG유플러스 수도권인프라담당은 "잠실야구장의 정규시즌 평균 관중 대비 포스트시즌에는 약 15% 관중이 더 늘어남에 따라 데이터 사용량도 비슷한 규모로 증가할 것으로 예상된다"며 "많은 인파가 한꺼번에 몰려도 끊김 없이 최고의 통화 품질을 제공할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com