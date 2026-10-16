오픈AI, 챗GPT 음성 기능 업데이트…한국어 목소리 추가

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI가 16일 챗GPT 음성 대화를 업데이트했다.
- 한국어 남녀 목소리 한울과 햇살을 새로 추가했다.
- 억양과 표현을 개선해 정보 탐색 중 대화를 자연스럽게 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 오픈AI가 챗GPT 음성 대화 기능을 개선하고 한국어 목소리 2종을 추가했다. 억양과 음성 표현을 개선했고, 정보 탐색 중 대화가 자연스럽게 이어지도록 업데이트됐다.
오픈AI가 챗GPT 보이스를 업데이트했다고 16일 밝혔다. 새로운 음성 모델 'GPT-Live-1.1'을 적용해 한국어 대화의 자연스러움을 개선하고 한국어 사용자를 위한 남성 목소리 '한울'과 여성 목소리 '햇살' 두 가지를 추가했다.
사용자는 선호하는 목소리를 선택해 챗GPT와 대화할 수 있다. 생각을 정리하거나 질문을 하거나 다른 언어 학습 연습 등에 음성 기능을 활용할 수 있다.
GPT-Live-1.1은 여러 언어의 억양과 음성 표현을 개선했다. 정보 검색 중 대화 표현이 개선돼 챗GPT가 "확인 중" 같은 말을 반복하기보다 상황에 맞는 다양한 표현을 사용하면서 대화의 흐름을 자연스럽게 이어간다.
챗GPT 음성 기능은 '풀 듀플렉스(full duplex)' 구조를 사용해 사용자가 말하면서 동시에 들을 수 있다. 사용자는 챗GPT가 답변하는 도중에도 질문을 덧붙일 수 있으며, 말을 멈추면 챗GPT가 대화를 가로채지 않고 기다린다.
이번 업데이트는 한국을 포함한 전 세계 챗GPT 사용자에게 순차적으로 제공되며, 무료 사용자도 이용할 수 있다. 챗GPT 앱에서 음성 아이콘을 선택하면 음성 대화를 시작할 수 있다.
raul1649@newspim.com