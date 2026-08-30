전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.30 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[현장포커스] '성장형' 두산 곽빈, 키움 안우진에 '韓 1선발 맞대결 판정승'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 두산 곽빈이 29일 잠실 키움전서 승리했다
  • 곽빈은 6이닝 2실점 8탈삼진으로 안우진에 앞섰다
  • 시속 160km 직구로 6경기 연속 QS를 이어갔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[잠실=뉴스핌] 유다연 기자=두산 곽빈이 올 시즌 한층 성장한 기량을 뽐내고 있다. 키움 안우진과의 국내 최고 선발 맞대결서 판정승을 거뒀다.

곽빈이 29일 서울 잠실야구장에서 열린 키움과 2026 KBO리그 경기에서 선발로 나서서 6이닝 동안 96개의 공을 던지며 5피안타 3사사구 8탈삼진 2실점(2자책점)을 기록했다. 타선의 득점지원을 받아 승리를 챙긴 곽빈은 올 시즌 24경기 11승 5패, 평균자책점 2.36을 기록 중이다.

[서울=뉴스핌] 곽빈이 29일 서울 잠실야구장에서 열린 키움과 2026 KBO리그 경기에서 선발로 나서서 6이닝 동안 96개의 공을 던지며 5피안타 3사사구 8탈삼진 2실점(2자책점)을 기록해 승리를 챙겼다. [사진=두산 베어스] 2026.08.30 willowdy@newspim.com

곽빈은 1회부터 인상적인 모습을 보였다. 볼넷으로 주자를 내보내긴 했지만, 이닝의 마지막 타자였던 케스턴 히우라를 4구 승부 끝에 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 이때 히우라를 상대로 마지막에 던진 공은 시속 160km의 포심 패스트볼로, 곽빈의 개인 최고 구속 신기록이었다.

3회 연속 장타를 허용하며 2점을 내준 곽빈은 이후 6회까지 무실점 투구를 선보였다. 곽빈은 지난달 26일 두산 삼성전(6이닝 무실점)을 시작으로 지난 1일 잠실 LG전(6이닝 2실점(2자책점)), 지난 11일 대전 한화전(6이닝 무실점), 16일 광주 KIA전(7이닝 2실점(1자책점)), 23일 잠실 롯데전(7이닝 무실점), 이날까지 6경기 연속 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 기록했다.

이날 곽빈의 선발 맞대결 상대는 안우진이었다. 두 선수 모두 KBO리그를 대표하는 토종 선발진인 만큼 경기 전부터 큰 관심이 쏠렸다. 하지만 곽빈이 판정승을 거뒀다.

안우진은 1회 1점을 내줬지만, 곧바로 타선에서 득점을 지원했다. 하지만 5회 2사 후 연속 안타와 연속 볼넷으로 5점을 내줬다. 이날 안우진은 5이닝 동안 78개의 공을 던지며 7피안타(1피홈런) 3사사구 5탈삼진 5실점(5자책점)을 기록했고, 패전을 떠안았다.

지난 2018년 신인 드래프트에서 두산의 1차 지명을 받은 곽빈은 '직구'만큼은 국내 최고라는 평가를 받았다. 하지만 데뷔 첫 해부터 토미존(인대 접합) 수술을 받았다.

[잠실=뉴스핌] 유다연 기자=두산 곽빈이 29일 2026 KBO 정규시즌 잠실 키움전에 선발 등판해 6이닝 동안 96개의 공을 던지며 5피안타 3사사구 8탈삼진 2실점(2자책점)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 곽빈의 투구 분석표 (명령어 : 곽빈의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=두산 베어스] [일러스트=CHAT GPT] 2026.08.29 willowdy@newspim.com

곽빈은 지난 시즌까지 프로 통산 152경기 47승 40패, 4홀드, 1세이브, 평균자책점 4.46을 기록했다. 지명 당시 기대했던 모습을 보여주지 못했던 곽빈은 올 시즌 완전히 달라진 모습을 보여주고 있다.

두산 김원형 감독은 "곽빈도 프로에서 보낸 시간 동안 본인이 느낀 것이 분명히 많았을 것이다. 그런 것들을 계속 생각하고, 쌓아온 노력들이 올 시즌 확실하게 보여지는 것 같다"고 평가했다.

한국 1선발이라는 평가도 이제 어색하지 않다. 곽빈의 이날 승리로, 두산은 지난 26일 수원 KT전부터 이어진 2연패에서 탈출했다. 경기 후 김 감독은 "곽빈이 시속 160km의 직구를 앞세워 위력적인 투구를 했다. 에이스로 책임감을 갖고, 연패를 끊고자 혼신의 피칭을 했다"고 칭찬했다.

이날 잠실구장에는 야구팬들 뿐만 아니라 미국 메이저리그(MLB) 5개 구단(뉴욕 양키스, 토론토, 캔자스시티, LA다저스, 샌디에이고) 스카우터가 현장을 찾았다. 곽빈을 지켜보던 이들은 곽빈이 마운드에서 내려가자마자 바로 구장을 떠났다.

곽빈은 매년 성장 중이다. KBO뿐만 아니라 MLB 관심도 끌고 있다. 국내 최고 에이스 대결에서도 웃은 곽빈은 2027시즌 후 포스팅 자격을 얻어 해외 진출을 모색할 수 있다.  

willowdy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
사진
'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동