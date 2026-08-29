충북 직업계고 학생들, 전국기능경기대회서 금 2·은 3·동 6

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 인천에서 열린 '2026 인천광역시 제61회 전국기능경기대회'에서 도내 직업계고 학생들이 금메달 2개를 비롯해 모두 26개의 상을 받았다고 29일 밝혔다.

지난 22일부터 28일까지 열린 이번 대회에는 전국 16개 시·도에서 1677명이 51개 직종에 참가했다.

전국기능경기대회 수상자들. [사진=충북교육청] 2026.08.29 baek3413@newspim.com

충북에서는 직업계고 15개교 학생 89명이 30개 직종에 출전해 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 6개, 우수상 5개, 장려상 10개를 획득했다.

금메달은 충북공업고 마종현 학생이 폴리메카닉스 직종에서, 충북비즈니스고 2026년 2월 졸업생 권현후씨가 제빵 직종에서 각각 차지했다.

은메달은 청주공업고가 공업전자기기 직종에서 2개, 충북반도체고가 산업용로봇 직종에서 1개를 받았다.

동메달은 충북반도체고(IT네트워크시스템), 청주공업고(공업전자기기·냉동기술·용접), 청주농업고(제과), 제천산업고(자동차페인팅)에서 나왔다.

입상자에게는 순위에 따라 상장과 상금이 수여된다.

금메달 수상자는 고용노동부장관상과 상금 1000만원, 은메달과 동메달 수상자는 각각 600만원과 400만원의 상금을 받는다.

우수 입상자에게는 국제기능올림픽대회 국가대표 선발전 참가 자격과 산업기사 실기시험 면제 등의 혜택도 주어진다.

윤건영 충북교육감은 "학생들이 오랜 시간 갈고닦은 기술을 바탕으로 좋은 성과를 거뒀다"며 "숙련기술인으로 성장할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

도교육청은 대회 결과를 분석해 전공심화동아리 운영 컨설팅과 전문가 지원을 강화하고 학교 간 및 시·도 선수들과의 평가전을 통해 학생들의 실전 대응력을 높일 계획이다.

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