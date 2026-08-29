진주시의회, 국외연수 취소·지역현안 집중…"혁신도시 미래 전략 재정비"

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주요 과제 통합본사 유치 제시

정부 정책 지역 의견 반영 계획

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시의회가 해외 연수를 접고 지역 현안으로 발길을 돌렸다. 의원들이 직접 현장을 챙기며 발전공기업 통합본사 유치와 혁신도시 완성을 향한 실질 대응에 나서겠다는 뜻을 분명히 한 것이다.

사진은 경남 진주시의회 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.03.19

진주시의회는 28일 성명서를 내고 당초 계획한 국외연수를 취소하고 진주의 미래와 직결된 지역 현안 해결에 집중하겠다고 밝혔다.

의회는 발전공기업 통합본사 진주 유치와 공공기관 2차 이전, 한국토지주택공사(LH) 핵심 기능 및 본사 기능의 진주 존치 등을 주요 과제로 제시했다.

이들 과제가 지역 성장동력 확보와 경남진주혁신도시의 지속 가능성에 영향을 미치는 사안이라는 게 의회 판단이다.

의회는 최근 발전공기업 통합본사 진주 유치 등을 촉구하는 시민사회의 움직임도 지역 미래를 위한 요구로 평가했다.

이에 따라 의회는 통합본사 진주 유치의 필요성과 지역 경쟁력을 알리는 활동에 나서는 한편 집행부와 지역사회, 관계기관 등과 협력해 정부 정책에 지역 의견이 반영되도록 대응할 방침이다.

진주시의회는 국외연수 취소와 관련해 지역 현안이 집중적으로 논의되는 시점인 만큼 의정활동의 선택과 집중이 필요하다고 설명했다.

진주시의회 관계자는 "지역의 목소리가 정책과 성과로 이어질 수 있도록 의회 차원의 역할을 하겠다"고 말했다.

진주지역에서는 발전공기업 통합본사 유치, LH 본사 진주 존치, 공공기관 2차 이전을 경남진주혁신도시 완성을 위한 핵심 현안으로 보고 대응을 이어가고 있다. 진주시의회도 지난 7월 발전공기업 통합본사의 진주 유치를 촉구하는 건의안을 채택한 바 있다.

news2349@newspim.com