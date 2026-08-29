경기도의회 민주당, 영남권 광역의회 방문...'지방의회법' 제정 연대 강화

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울산·부산광역시의회 민주당과 연쇄 회동...자치분권·지방의회 자율성 확보 모색

안광률 대표의원 "전국 16개 시·도 광역의회 연대로 지방의회법 제정 이끌 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 더불어민주당 대표단(대표의원 안광률, 시흥1)이 '지방의회법' 제정과 자치분권 강화를 위해 중부권에 이어 영남권 광역의회를 방문하며 전국적인 연대 행보를 이어갔다.

울산광역시장 예방. [사진=경기도의회]

경기도의회 민주당은 지난 28일 울산광역시의회와 부산광역시의회 더불어민주당을 잇달아 찾아 '지방의회법' 제정을 위한 협력 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.

이번 영남권 방문에는 안광률 대표의원을 비롯해 유경현 정무수석부대표, 이자형 기획수석부대표, 김회철 협치수석부대표 등 대표단 의원들이 대거 함께했다.

대표단은 28일 오전 울산광역시의회 더불어민주당 이주언 대표의원(북구2) 등 소속 의원들과 만나 지방의회 위상 제고 및 권한 강화를 위한 공동 대응을 약속했다. 이 자리에서 대표단은 김상욱 울산시장을 예방하고 지역 주요 정책 현안을 공유하는 시간도 가졌다.

울산광역시의회 방문. [사진=경기도의회]

이어 부산광역시의회를 방문한 대표단은 한갑용 대표의원(부산진구2) 및 현지 의원들과 간담회를 열고 지방의회의 독립성과 자율성을 보장할 '지방의회법' 제정을 추진하기 위해 전국 16개 시·도 광역의회 간 단단한 연대가 필수적이라는 점에 뜻을 모았다.

안광률 대표의원은 "이번 중부·영남권 광역의회 순방은 지방의회의 미래를 함께 고민하고 연대를 다진 뜻깊은 일정이었다"며 "경기도의회 민주당은 전국 최대 광역의회로서 책임감을 갖고 지방의회법 제정과 진정한 자치분권 실현을 위해 앞장서겠다"고 강조했다.

부산광역시의회 방문. [사진=경기도의회]

경기도의회 민주당은 향후 타 광역의회와의 교류를 지속적으로 확대하며 지방의회법 제동을 위한 전국적 동력을 확보해 나갈 계획이다.

1141world@newspim.com