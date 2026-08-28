'길 위의 뭉치', 누적 관객 1만명 돌파…개봉 2주차 흥행 이어가

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네이버 네티즌 평점 9.75 기록

도경수·박철민·박소담 목소리 연기 참여

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 애니메이션 '길 위의 뭉치'가 누적 관객 1만명을 넘어섰다.

28일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '길 위의 뭉치'는 이날 누적 관객수 1만명을 돌파했다.

'길 위의 뭉치'는 하루아침에 유기견이 된 뭉치(도경수)가 거리 생활에 익숙한 짱아(박철민), 개농장에서 탈출한 밤이(박소담) 등 다양한 사연을 지닌 개들과 함께 자유를 찾아 떠나는 과정을 그린 애니메이션이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '길 위의 뭉치' 포스터 [사진= 오돌또기/말뜸] 2026.07.15 taeyi427@newspim.com

여름 성수기 극장가에서 상대적으로 적은 상영관을 확보한 가운데 누적 관객 1만명을 기록했다. 네이버 네티즌 평점은 9.75점을 나타내고 있다.

영화는 '마당을 나온 암탉'을 연출한 오성윤·이춘백 감독의 작품이다. 유기견들의 여정을 중심으로 각기 다른 캐릭터와 국내 자연 풍경을 활용한 이야기와 액션을 담았다.

목소리 연기에는 도경수와 박철민, 박소담 등이 참여했다. 도경수는 하루아침에 삶의 환경이 달라진 뭉치를, 박철민은 거리 생활에 익숙한 짱아를, 박소담은 개농장에서 탈출한 밤이를 맡았다.

'길 위의 뭉치'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.

taeyi427@newspim.com