창원시, 마산자유무역지역 AI 제조혁신 전초기지로 재편…3809억 투입

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디지털 마산자유무역지역 조성

68개 기업 투자양해각서 체결

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 마산자유무역지역과 봉암공단을 AI 제조혁신의 전초기지로 재편하며 디지털 전환에 시동을 걸었다.

강기윤 경남 창원시장이 28일 경남대학교 창조관1층 평화홀에서 열린 디지털 마산자유무역지역의 성공적 추진을 위한 투자양해각서 체결식에서 인사말을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.08.28

시는 28일 경남대학교 창조관 평화홀에서 '디지털 마산자유무역지역' 조성을 위한 투자양해각서를 체결했다고 밝혔다. 협약식은 창원시와 경남도, 최형두 국회의원이 공동 주최하고 경남대학교 RISE사업단이 주관했다.

이날 메가존㈜, NC AI, 경남대학교 등 기업과 연구기관 68곳이 디지털 마산자유무역지역 입주와 투자 의향을 담은 양해각서를 체결했다.

디지털 마산자유무역지역은 제조업 중심 산업구조에서 데이터·네트워크·인공지능(D.N.A.) 분야로 산업 기반을 넓히기 위해 추진하는 도시첨단산업단지다.

이 지역은 2024년 자유무역지역으로 지정됐다. 시는 2029년까지 국비 2857억 원과 지방비 952억 원 등 모두 3809억 원을 투입할 계획이다.

기업입주동은 지하 1층·지상 11층, 연면적 6만4000㎡ 규모로 조성한다. 지원시설동은 지하 1층·지상 5층, 연면적 1만4000㎡ 규모다.

시는 이번 협약 참여 기업의 입주 의향과 관련 자료를 정부에 제출할 예정이다. 오는 10∼11월로 예상되는 한국개발연구원(KDI) 입주수요 조사에도 대응해 예비타당성조사 통과 절차를 추진한다.

강기윤 시장은 "기업 수요를 사업계획에 반영하고 필요한 입주 공간과 지원체계를 마련하는 계기로 삼겠다"며 "디지털 산업 기업의 집적 기반을 갖추도록 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com