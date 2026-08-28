[내일날씨] 전국 흐리고 비…수도권 60mm

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대전·충남·전북 최대 80mm

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 토요일 29일은 전국에 비가 내릴 전망이다.

28일 기상청에 따르면 오는 29일 전국은 대체로 흐리고 곳에 따라 비가 내리겠다.

장맛비가 내렸다 그치기를 반복하며 고온 다습한 날씨가 지속된 23일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 수도권·강원북부내륙산지·충북·전남·경북·대구 20~60mm, 대전·충남·전북 30~80mm, 경남·부산·울산 10~40mm, 강원중남부내륙산지·강원동해안·제주도 5~40mm다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 24도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 27도다.

최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 30도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 27도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 31도 ▲광주 32도 ▲대구 31도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲제주 32도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com