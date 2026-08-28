[내일날씨] 전국 흐리고 비…수도권 60mm

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 29일 전국에 비가 내린다고 예보했다.
- 수도권 등은 20~60㎜, 충남·전북은 30~80㎜다.
- 미세먼지는 좋음, 낮 최고 27~32도다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 토요일 29일은 전국에 비가 내릴 전망이다.
28일 기상청에 따르면 오는 29일 전국은 대체로 흐리고 곳에 따라 비가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권·강원북부내륙산지·충북·전남·경북·대구 20~60mm, 대전·충남·전북 30~80mm, 경남·부산·울산 10~40mm, 강원중남부내륙산지·강원동해안·제주도 5~40mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 24도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 27도다.
최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 30도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 27도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 31도 ▲광주 32도 ▲대구 31도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲제주 32도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com