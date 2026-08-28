대전교육청, 제2회 검정고시 합격자 1159명

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 28일 제2회 검정고시 합격자 1159명을 발표했다.
- 초졸 127명, 중졸 170명, 고졸 862명이 합격했다.
- 합격증명서는 이날 오전 10시부터 발급 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청은 28일 올해 제2회 초·중·고 졸업학력 검정고시 합격자를 발표했다고 밝혔다.
시교육청에 따르면 지난 11일 시행한 '2026년도 제2회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시' 합격자를 홈페이지를 통해 공개했다.
학력별 합격자는 초졸 127명, 중졸 170명, 고졸 862명 등 1159명이다. 합격률은 초졸 95.49%, 중졸 88.54%, 고졸 87.87%로 집계됐다.
이번 시험에는 초졸 133명, 중졸 192명, 고졸 981명 등 총 1306명이 응시했다.
합격자 명단은 시교육청 홈페이지 '고시/공고'에서 확인할 수 있다. 개인별 성적은 홈페이지 '정보마당-시험정보-검정고시-합격자 안내'에서 조회할 수 있다.
합격증명서는 이날 오전 10시부터 시교육청과 동·서부교육지원청 민원실, 관내 각급 학교 행정실에서 발급받을 수 있다. 온라인에서는 정부24를 통해 발급 가능하다.
vincent977@newspim.com