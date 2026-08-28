'포핸즈' 송강·이준영·장규리, 방송 전부터 특급 케미…청춘 음악극 기대↑

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 송강, 이준영, 장규리가 '포핸즈'를 통해 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린다.

29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 송강 비하인드 컷. [사진=tvN] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

먼저 차분한 성정의 엘리트 피아니스트 강비오(송강)로 분해 점차 요동치는 내면을 그려낼 송강은 "최정요 역의 이준영 배우, 홍재인 역의 장규리 배우와 촬영이 정말 좋았다"면서 "현장에서 장면에 대해 서로 이야기를 나누고 아이디어도 적극적으로 내면서 훨씬 더 친해질 수 있었다"고 현장에서 격의 없이 소통하며 돈독해진 세 배우의 사이를 드러냈다.

이어 "함께했던 모든 장면이 기억에 남지만, 특히 해외 로케이션 촬영이 유독 생각난다. 아름답고 새로운 풍경 속에서 동료 배우들과 함께 작품을 만들어가는 재미가 컸기에 더욱 특별한 추억으로 남아 있다"고 말해 해외 로케이션 촬영에서 과연 어떤 장면들이 탄생했을지 궁금증을 높였다.

떠오르는 신예 피아니스트 최정요 역으로 강렬한 존재감을 발산할 이준영은 "송강 배우, 장규리 배우 모두 책임감이 정말 강한 배우들이라 함께 호흡을 맞추며 배운 점이 많았다"고 고백하며 동료 배우들과의 호흡이 새로운 자극이 됐음을 밝혔다.

"특히 '요즘 트렌드의 연기는 어떤 것인가'에 대해 다시금 깊이 고민해 보는 계기가 됐다"면서 "또래 배우들과 함께 작업할 기회가 흔치 않은 만큼 '포핸즈'는 저에게 매우 뜻깊은 현장이었다"는 말로 최정요 캐릭터를 통해 보여줄 이준영의 새로운 얼굴을 기대케 했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 이준영 비하인드 컷. [사진=tvN] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

마지막으로 두 피아니스트의 든든한 응원군이 되어줄 절대음감의 비올리스트 홍재인 캐릭터를 맡은 장규리는 "송강, 이준영 배우가 먼저 스스럼없이 다가와 주시고 많이 챙겨주셔서 편안한 분위기에서 촬영할 수 있었다"며 감사한 마음을 표했다.

"두 분 모두 장난기가 많으셔서 현장 분위기도 항상 밝았고 웃으면서 촬영했던 기억이 많다. 그런 즐겁고 편안한 분위기 덕분에 저희의 호흡도 자연스럽게 맞아 갔고, 그 케미스트리가 작품 속에도 잘 녹아든 것 같다"고 화기애애한 현장에서 비롯된 세 배우의 청춘 케미스트리를 짐작게 했다.

이렇듯 촬영 현장에서부터 돈독한 호흡을 쌓아온 송강, 이준영, 장규리는 극 중에서도 우정과 경쟁을 오가는 세 청춘의 복잡다단한 관계를 함께 그려나갈 예정이다. 서로를 의지하다가도 음악 앞에서는 치열하게 맞부딪힐 강비오와 최정요, 홍재인의 변화무쌍한 관계를 세 배우가 어떤 시너지로 완성할지 '포핸즈' 첫 방송에 관심이 쏠린다.

송강, 이준영, 장규리의 청춘 변주곡, tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 오는 29일 밤 9시 10분 첫 방송된다

moonddo00@newspim.com