송강, '노력형 천재' 피아니스트 변신…'포핸즈' 성장 서사 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 송강이 완벽을 향해 쉼 없이 달려가는 천재 피아니스트로 돌아온다.

오는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 송강. [사진=tvN] 2026.07.07 moonddo00@newspim.com

송강이 연기할 강비오 캐릭터는 학업에서도, 피아노에서도 늘 최상위권을 지키는 완벽주의자. 타고난 재능에 안주하지 않고 연습을 게을리하지 않는 성실함까지 갖춰 17세의 어린 나이에도 국내외 클래식계의 거장들로부터 한국 클래식계를 이끌 차세대 피아니스트로 인정받는다.

그러나 수많은 이들의 찬사를 받는 강비오에게도 채워지지 않는 갈증이 있다. 누구보다 인정받고 싶은 세계적인 지휘자 할아버지에게만은 한 번도 칭찬을 듣지 못한 것. 언젠가 할아버지에게 자신의 실력을 인정받겠다는 간절한 바람은 강비오가 멈추지 않고 앞으로 나아가는 원동력이 됐다.

오직 피아노만을 바라보며 달려오던 강비오의 일상은 전학생 최정요(이준영)를 만나며 새로운 변화를 맞이한다. 오랜 시간 자신이 쌓아온 모든 것을 단숨에 뛰어넘는 최정요의 존재가 강비오에게 처음으로 넘기 어려운 한계를 인식시키는 동시에 미처 알지 못했던 새로운 세상을 열어주기 때문. 이에 두 사람의 만남이 강비오의 삶과 음악을 어떻게 변화시킬지 궁금증을 자극한다.

이런 가운데 공개된 사진 속에는 강비오의 모범적인 학교생활이 차례대로 담겨 있어 호기심을 돋운다. 피아노 연습에 매진하고 쉬는 시간에도 악보를 분석하는 모습은 음악으로 가득찬 하루를 직감하게 한다. 여기에 상장을 받아든 순간에도 무덤덤한 강비오에게서는 수상조차 일상이 된 남다른 클래스가 느껴진다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 강비오 연습일지. [사진=tvN] 2026.07.07 moonddo00@newspim.com

강비오가 작성한 연습 일지도 눈길을 끈다. 무려 9시간 30분 동안 오직 피아노 연습에만 몰두한 기록이 놀라움을 자아내는 한편, 긴 연습 끝에도 스스로 만족하지 못한 채 남긴 '카덴차가 엉망이야. 처음부터, 다시'라는 메모에서 완성도 높은 연주를 향한 강비오의 집념이 묻어난다.

이처럼 '포핸즈'는 완벽한 한 곡을 연주하기 위해 단련을 멈추지 않는 피아니스트 강비오의 치열한 성장기를 예고하며 예술고등학교에서 펼쳐질 청춘들의 이야기에 기대감을 높이고 있다. 특히 천재 피아니스트 강비오 캐릭터를 자신만의 색으로 완성할 대세 배우 송강의 변신에도 관심이 집중된다.

moonddo00@newspim.com