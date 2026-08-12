이준영, 군 입대 전 마지막 작품 '포핸즈' 선택한 이유 "또래 배우들과 연기하고 싶었다"

AI 핵심 요약beta
- 이준영이 29일 첫 방송되는 ‘포핸즈’에 출연했다
- 군 입대 전 또래 배우들과 연기하고 싶어 선택했다
- 피아노와 클래식을 통해 연기 스펙트럼 확장에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이준영이 '포핸즈'를 통해 또 한 번 연기 스펙트럼 확장에 나선다.
오는 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.
군 입대 전 마지막 작품으로 '포핸즈'에 출연하게 된 이준영은 "선배님들과 주로 호흡을 맞추며 많은 것을 배웠지만, 군 입대 전 꼭 제 또래 배우들과도 함께 연기해 보고 싶은 마음이 컸다"며 당시 품고 있던 생각을 털어놨다. 또래 배우들과 호흡을 맞추고 싶던 절묘한 시기에 마침 '포핸즈'를 만나게 됐다는 것.
여기에 평소 음악을 좋아하는 이준영에게 '포핸즈' 속 음악은 또 다른 도전 의식에 불을 붙이는 도화선이 되기도 했다. "'포핸즈'는 평소 관심 있던 음악이라는 매력적인 소재가 더해진 작품이기도 했다"고 회상한 이준영은 "이에 배우로서 더 깊게 표현해보고 싶다는 강렬한 도전 의식이 생겨 주저 없이 선택했다"고 설명했다.
그렇게 만난 '포핸즈'에서 이준영은 한때 삶의 일부였던 피아노를 외면한 채 살아오다 한국예술고등학교 전학을 계기로 다시금 건반 앞에 서게 되는 신예 피아니스트 최정요 역을 맡았다. 이에 대해 이준영은 "최정요(이준영)에게 피아노는 마주하고 싶지만 마주할 수 없는 그런 존재"라며 피아노를 향한 최정요의 복잡미묘한 마음을 짚었다.
이어 "최정요는 일련의 사건으로 피아노를 멀리하게 된 이후 그 시간에 머물러 있다가 강비오(송강)를 만나면서 다시금 괜찮아진다"고 귀띔, 멈춰 있던 최정요를 다시 움직이게 할 강비오와의 특별한 인연을 기대하게 했다.
아울러 최정요 캐릭터를 대표하는 한 줄 키워드로는 '자유로움'을 꼽아 호기심을 돋웠다. 이준영은 "'자유로움'이 틀에 박혀 살기 꺼려하는 최정요 캐릭터의 일상에 가장 잘 어울리는 것 같다"고 부연했다.
그런가 하면 이준영은 신예 피아니스트 최정요로 살아가며 특별한 변화도 맞이했다. 이전에는 클래식에 문외한이나 다름없었지만 최정요를 연기하는 과정에서 자연스럽게 클래식을 찾다 듣게 됐기 때문.
"최정요를 연기하고 인물의 감정을 잡아가면서 자연스럽게 클래식을 찾아 듣는 순간들이 생겨났다"고 운을 뗀 그는 "그러면서 '클래식이라는 장르가 주는 힘이 정말 엄청나게 강하구나'라는 것을 느끼게 됐다. 클래식이 주는 또 다른 울림과 감정적 깊이를 배운 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.
마지막으로 이준영은 "최정요 캐릭터를 통해 '이 배우가 이런 역할도 소화할 수 있구나'라는 이야기를 듣고 싶다"며 "한계를 두지 않고 넓은 스펙트럼을 보여줄 수 있는 배우라는 평가를 받는다면 정말 뜻깊을 것 같다"고 솔직한 바람을 전했다.
이준영의 새로운 변신을 확인할 수 있는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 29일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com