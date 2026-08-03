전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
문화·연예 드라마·예능

속보

더보기

송강·이준영·장규리, 예술고 청춘 케미…'포핸즈' 설렘 예고

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 송강·이준영·장규리가 29일 tvN 새 드라마 포핸즈에서 예술고 청춘을 그린다
  • 음악 천재들이 모인 예술고에서 피아노·비올라 전공 동갑내기 셋의 우정·사랑·성장을 담았다
  • 반듯한 강비오와 자유로운 최정요, 밝은 홍재인의 조합이 한국예술고의 낭만과 풋풋한 학교생활을 보여준다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 송강, 이준영, 장규리가 예술고 로망을 제대로 자극한다.

오는 29일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 스틸. [사진=tvN] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

극 중 누구보다 음악에 진심인 피아노 전공 강비오(송강), 최정요(이준영)와 비올라 전공 홍재인(장규리)이 동갑내기 친구로 만나 특별한 인연을 이어갈 예정인 가운데 보기만 해도 싱그러운 세 사람의 학창 시절이 공개돼 기대감을 높이고 있다.

먼저 단정한 교복 차림의 강비오는 보기만 해도 모범생이라는 단어가 떠오르는 학생이다. 악보를 고를 때는 음악을 향한 깊은 몰입감이 느껴지는 한편, 홍재인과 함께 등교하고 최정요와 포핸즈(한 대의 피아노에 두 사람이 연주하는 방식)를 맞춰가는 과정에서도 차분하고도 담백한 성정이 묻어나 성실하게 자신의 길을 걸어갈 강비오의 앞날을 예감하게 한다.

강비오와 같은 피아노를 전공하는 최정요는 또 다른 분위기로 시선을 사로잡는다. 교복 위에 후드티를 걸쳐 입고 홍재인과 대화를 나누는 모습부터 무심한 눈빛으로 누군가를 바라보는 순간까지 최정요 특유의 자유분방하고 꾸밈없는 매력이 돋보여 틀에 얽매이지 않을 최정요의 학교생활이 더욱 궁금해진다.

그런가 하면 비올리스트 홍재인은 소꿉친구인 강비오는 물론 낯선 전학생 최정요와도 스스럼없이 어우러지며 남다른 친화력을 보여준다. 특히 피아노 멜로디에 귀를 기울이는 홍재인의 표정에는 좋은 음악을 만난 순수한 기쁨이 스쳐 아름다운 선율로 채워질 그녀의 일상을 짐작게 한다.

이처럼 반듯함과 자유로움, 밝은 에너지를 품은 강비오, 최정요, 홍재인의 조합은 한국예술고등학교만의 낭만을 완성할 예정이다. 연습실과 복도, 교정 등 평범한 학교의 풍경마저 특별하게 만드는 세 사람의 청춘이 첫 방송을 더욱 기다려지게 하는 상황. 과연 강비오와 최정요, 홍재인이 함께 써 내려갈 예술고 일상은 어떨지 관심이 모아진다.

송강, 이준영, 장규리의 풋풋한 학교생활은 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'에서 확인할 수 있다.

moonddo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동