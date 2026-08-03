송강·이준영·장규리, 예술고 청춘 케미…'포핸즈' 설렘 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 송강, 이준영, 장규리가 예술고 로망을 제대로 자극한다.

오는 29일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 스틸. [사진=tvN] 2026.08.03 moonddo00@newspim.com

극 중 누구보다 음악에 진심인 피아노 전공 강비오(송강), 최정요(이준영)와 비올라 전공 홍재인(장규리)이 동갑내기 친구로 만나 특별한 인연을 이어갈 예정인 가운데 보기만 해도 싱그러운 세 사람의 학창 시절이 공개돼 기대감을 높이고 있다.

먼저 단정한 교복 차림의 강비오는 보기만 해도 모범생이라는 단어가 떠오르는 학생이다. 악보를 고를 때는 음악을 향한 깊은 몰입감이 느껴지는 한편, 홍재인과 함께 등교하고 최정요와 포핸즈(한 대의 피아노에 두 사람이 연주하는 방식)를 맞춰가는 과정에서도 차분하고도 담백한 성정이 묻어나 성실하게 자신의 길을 걸어갈 강비오의 앞날을 예감하게 한다.

강비오와 같은 피아노를 전공하는 최정요는 또 다른 분위기로 시선을 사로잡는다. 교복 위에 후드티를 걸쳐 입고 홍재인과 대화를 나누는 모습부터 무심한 눈빛으로 누군가를 바라보는 순간까지 최정요 특유의 자유분방하고 꾸밈없는 매력이 돋보여 틀에 얽매이지 않을 최정요의 학교생활이 더욱 궁금해진다.

그런가 하면 비올리스트 홍재인은 소꿉친구인 강비오는 물론 낯선 전학생 최정요와도 스스럼없이 어우러지며 남다른 친화력을 보여준다. 특히 피아노 멜로디에 귀를 기울이는 홍재인의 표정에는 좋은 음악을 만난 순수한 기쁨이 스쳐 아름다운 선율로 채워질 그녀의 일상을 짐작게 한다.

이처럼 반듯함과 자유로움, 밝은 에너지를 품은 강비오, 최정요, 홍재인의 조합은 한국예술고등학교만의 낭만을 완성할 예정이다. 연습실과 복도, 교정 등 평범한 학교의 풍경마저 특별하게 만드는 세 사람의 청춘이 첫 방송을 더욱 기다려지게 하는 상황. 과연 강비오와 최정요, 홍재인이 함께 써 내려갈 예술고 일상은 어떨지 관심이 모아진다.

송강, 이준영, 장규리의 풋풋한 학교생활은 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'에서 확인할 수 있다.

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