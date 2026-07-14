송강·이준영, 두 천재 피아니스트의 만남…'포핸즈' 듀오 포스터 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 송강과 이준영이 한 대의 피아노 위에서 운명처럼 얽힌 두 천재 피아니스트로 만난다.

오는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 듀오 포스터. [사진=tvN] 2026.07.14 moonddo00@newspim.com

운명처럼 얽힐 피아니스트 강비오(송강)와 최정요(이준영)의 이야기가 예고된 가운데 연주 파트너로서 두 사람의 깊은 교감을 엿볼 수 있는 듀오 포스터가 공개돼 호기심을 돋운다.

듀오 포스터에는 어두운 공연장을 배경으로 하나의 피아노 앞에 나란히 앉아 '포핸즈'(피아노에서 두 사람이 한 대의 피아노를 함께 연주하는 네 손 연주 방식)를 펼치고 있는 강비오와 최정요의 모습이 담겨 있다. 눈을 감은 채 음악에 온전히 몰입한 이들은 세상과 잠시 거리를 두고 누구도 끼어들 수 없는 자신들만의 세계에 빠져있다.

블랙과 화이트의 선명한 대비를 이룬 강비오와 최정요의 스타일링도 시선을 사로잡는다. 흑과 백처럼 서로 다른 매력을 지닌 두 피아니스트의 개성을 은은하게 드러내는 의상은 이들이 빚어낼 포핸즈 연주를 궁금하게 한다.

그런가 하면 '하나의 피아노, 두 명의 천재'라는 포스터 속 문구는 파트너로서 호흡을 맞춰갈 강비오와 최정요의 관계를 예감케 하는 한편, 같은 정상을 바라보는 두 천재의 숙명 같은 경쟁 구도까지 암시하며 의미를 더한다.

이처럼 '포핸즈'는 포핸즈를 연주하는 강비오, 최정요 듀오 포스터를 통해 둘이 함께 써 내려갈 협주와 경쟁, 우정과 성장을 예감케 하며 두 사람의 시간을 기다려지게 만들고 있다. 함께할수록 빛나고, 마주할수록 치열해질 강비오, 최정요의 일상에 관심이 쏠린다.

두 피아니스트 송강, 이준영의 이야기는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'에서 확인할 수 있다.

moonddo00@newspim.com