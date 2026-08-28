[오늘의 정치일정] 8월 28일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 27일 청와대서 청년 예산 언박싱 2027을 했다
- 국방부 장관이 노르웨이 의회 대표단을 접견했다
- 민주당과 국민의힘 지도부가 국회 일정과 워크숍에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
15:00 청년 예산 언박싱 2027 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 노르웨이 의회 대표단 접견
16:00 제2회 광주 군 공항 이전부지 선정위원회
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표·한병도 원내대표
08:20 최고위원회의 (인스파이어 호텔 볼룸홀)
09:00 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍 (인스파이어 호텔 볼룸홀)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:00 2026 국회의원 연찬회 (소노캄 고양)
15:00 '제주실종허위종결사건' 현장방문 (한림읍 수원리 야자수 농장)
16:30 제주경찰청장 면담 (제주경찰청)
-정점식 원내대표
09:00 2026 국회의원 연찬회
<개혁신당>
일정 없음
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00 의원단 워크숍 (비공개)
16:00 유튜브 홍사훈쑈 출연
-김준형 원내대표
09:00 의원단 워크숍 (비공개)