[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 28일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 27일 국회 소속기관 업무보고를 했다
- 여야 지도부는 27일 정기국회 대비 일정에 나섰다
- 김은혜 의원은 27일 경기도 주택공급 회견을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:30 국회 소속기관 업무보고 / 국회 접견실
12:00 기관장 오찬 / 국회 본관 2식당
15:00 2026 국회의장배 청년토론대회 시상식 / 국회박물관 국회체험관
◆의원실 세미나
09:30 독립적 상설 조사기구 우리는 무엇을 준비해야 하는가 / 의원회관 제5간담회의실
13:30 제3회 NPS 포럼: 한국형 다층노후소득보장체계의 재설계와 실행 전략 / 의원회관 제3세미나실
14:00 바이오데이터 활용 중개플랫폼 활성화 방안 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 제3회 지자체 연구기관의 활성화를 위한 정책토론회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 한-러관계 복원과 대한민국 북방외교 전략 / 의원회관 제2세미나실
15:30 신협 포용금융 활성화를 위한 정책토론회 / 국회도서관 대강당
◆소통관 기자회견
13:20 김은혜 의원, [경기도 주택공급 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
08:20 최고위원회의 / 인스파이어 호텔 볼룸홀
09:00 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍 / 인스파이어 호텔 볼룸홀
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 2026 국회의원 연찬회 / 소노캄 고양
15:00 '제주실종허위종결사건' 현장방문 / 한림읍 수원리 야자수 농장
16:30 제주경찰청장 면담 / 제주경찰청
*정점식 원내대표
09:00 2026 국회의원 연찬회 / 소노캄 고양
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 의원단 워크숍 (비공개)
16:00 유튜브 홍사훈쑈 출연
*김준형 원내대표
09:00 의원단 워크숍 (비공개)
◆개혁신당
공개일정 없음
kimsh@newspim.com