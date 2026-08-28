용산공원 대신 '탄천' 카드 꺼냈지만…대체부지·주민 반발 부담 여전

대청·수서역 인접한 강남권 대규모 부지

하루 90만㎥ 하수처리 기능 먼저 옮겨야

현대화 사업과 주택개발도 아직 별개

장기 공급카드 무게

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 용산공원 주택 공급의 대안으로 제시된 탄천물재생센터가 정부 검토 테이블에 올랐다. 강남권에서 최대 1만3000가구를 공급할 수 있다는 점에서 서울 주택 공급의 대안으로 주목받고 있다. 하지만 물재생시설 이전과 대체 부지 확보, 도시계획 변경 등 넘어야 할 과제가 많아 실제 주택 공급까지는 상당한 시간이 필요할 전망이다.

탄천 일대 [자료=서울시]

28일 국토교통부는 서울시가 제안한 탄천물재생센터 주택 공급안의 타당성을 검토하기로 했다.

김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장은 전날 두 번째 회동을 갖고 서울 도심 주택 공급 방안을 논의했다. 오 시장은 이 자리에서 탄천물재생센터 일대를 활용한 '동남권 청년 특화 산업단지' 구상을 정식으로 제안했다. 김 장관은 관련 자료를 받아 주택 공급 가능성을 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

서울시 구상은 강남구 일원동 탄천물재생센터 약 39만3000㎡를 중심으로 인근 동부도로사업소와 세텍(SETEC)을 연계해 최대 1만3000가구의 청년주택과 첨단산업 시설 등을 조성하는 것이다. 탄천물재생센터 자체만 해도 정부가 활용 가능성을 검토해온 용산어린이정원 약 30만㎡보다 넓다. 지하철 3호선 대청역과 수서역, 수서IC가 가깝고 이미 주변에 주거·의료·교통 인프라가 갖춰졌다는 것도 장점으로 꼽힌다.

정부도 공급 규모와 입지 자체에는 가능성을 열어뒀다. 김 장관은 이날 라디오에서 "서울시 자료를 넘겨받는 대로 본격적인 타당성 검토에 들어가겠다"면서 "강남의 고급주택 개발보다는 청년과 신혼부부를 위한 공공주택 공급을 우선하겠다"고 말했다.

탄천의 현실성을 가르는 핵심은 땅이 아니라 현재 가동 중인 물재생시설이다. 탄천물재생센터는 하루 90만㎥의 하수를 처리할 수 있는 서울의 핵심 환경기초시설이다. 서울 전체 물재생시설 처리용량 498만㎥ 가운데 약 18%를 담당하고 있어 주택 개발을 위해 기존 기능을 단순히 없앨 수 없다.

시설 이전·지하화 자체도 이미 장기 사업으로 추진되고 있다. 서울시는 탄천물재생센터의 시설용량 80만톤 규모를 이전·지하화하는 민간투자사업을 진행한다. 사업비는 2조4967억원, 완료 목표는 2034년이다. 2022년 12월 민간 제안서를 접수해 2024년 2월 한국개발연구원 공공투자관리센터(PIMAC)에 적격성 조사를 의뢰했다.

더 큰 문제는 지금 검토 중인 사업과 이번 주택 공급안이 아직 하나의 사업으로 묶여 있지 않다는 점이다. 현재 PIMAC 적격성 조사의 대상은 물재생시설 이전·지하화와 현대화다. 이후 확보되는 상부 공간에 공동주택을 짓는 기술적·사업적 타당성은 별도 검토 사안이다. 물재생센터 현대화 사업의 사업성 검토가 끝나더라도 주택 규모와 배치, 도시계획 변경 등 추가 절차가 필요하다는 의미다.

대체시설을 어디에 둘지도 아직 풀리지 않은 문제다. 김 장관은 "탄천물재생센터와 관련해 시설 이전을 결정하는 것보다 실제 이전 장소를 정하는 일이 더 어려울 수 있다"고 지적했다. 하루 수십만톤의 하수를 처리하는 시설이 들어서는 만큼 후보지가 정해질 경우 해당 지역 주민의 반발과 지방자치단체 간 이해관계 충돌이 발생할 가능성도 있다.

탄천물재생센터는 당장 착공할 수 있는 유휴부지라기보다 기존 도시 기반시설을 재편한 뒤 새롭게 주택용지를 만들어내는 장기 사업에 가깝다. 송승현 도시와경제 대표는 "탄천 1만3000가구 공급은 입지와 규모 측면에서 상당히 매력적이지만, 물재생센터 이전과 대체시설 확보가 선행돼야 해 단기간 공급은 현실성이 낮다"며 "강남권 대규모 공급 신호 자체는 시장의 공급 기대를 높이고, 중장기적으로 인근 주택가격 안정에는 긍정적 영향을 줄 수 있다"고 말했다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 "물재생센터 부지에 주택공급이 단기간에 이뤄지기는 어려워 보이지만 부지시설 지하화, 센터 이전부지 확보 등 속도감 있게 사업이 추진된다면 강남권 핵심 입지인 만큼 공급효과가 있을 것으로 예상된다"며 "센터 이전 지역 주민반발, 기초자치단체 간 갈등 등 사업 지연의 요인에 대한 해결방안 고민도 필요하다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com