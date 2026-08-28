WSJ "트럼프, 6월 MOU 복귀 관심 없어…대이란 경제 압박 지속"

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이란도 호르무즈 통제권 고수…중재국들 협상 틀 마련 난항



[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 지난 6월 합의 조건으로 돌아가는 데 관심이 없다는 입장을 중재국들에 전달했다고 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

트럼프 행정부가 6월 이란과 체결한 양해각서(MOU)를 되살릴 의사가 없음을 거듭 밝히면서, 이번 주 이어진 미국과 이란 간 외교 협상 재개 노력도 난항을 겪고 있다.

보도에 따르면 트럼프 대통령은 대신 이란을 경제적으로 압박하는 정책을 택하고, 해당 전략이 성과를 거두는지 지켜보겠다는 입장​인 것으로 전해졌다. 6월 MOU가 미국 내에서 이란에 지나치게 유화적이라는 비판을 받은 것도 기존 합의로 돌아가는 데 관심을 보이지 않는 배경으로 지목됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

지난 6월 잠정 합의는 트럼프 대통령이 프랑스 베르사유궁에서 서명하고 JD 밴스 부통령이 협상을 지원한 것으로, 호르무즈 해협을 재개방하고 이란 핵 프로그램 및 종전 협상을 시작하는 대신 이란에 대한 제재를 완화하고 전 세계에 동결된 이란 자금에 대한 접근을 허용하는 내용이었다.

그러나 합의는 수주 만에 무산됐다. 이란이 중요한 해상 수로인 호르무즈 해협에 대한 통제력을 주장하기 위해 선박 공격에 나서면서다.

트럼프 대통령은 이후 이란에 대한 경제적 압박 정책으로 선회했다.

애나 켈리 백악관 대변인은 "이란과 어떠한 협상이나 대화도 진행되고 있지 않으며 예정된 것도 없다"며 "해상 봉쇄는 전면적으로 계속 시행되고 있으며, 이란 정권을 지탱하는 남은 모든 경제적 생명줄을 끊기 위한 '경제적 아웃캐스트 작전(Operation Economic Outcast)'이 진행 중"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 전쟁 기간 협상을 통한 분쟁 종식에 관심을 보여왔지만, 자신이 승리로 받아들일 수 있는 합의를 이끌어내기는 쉽지 않은 상황이라고 관계자들은 전했다.

이란 지도부 내 강경파들은 미국이 이란의 호르무즈 해협에 대한 권한을 인정하고, 해상 봉쇄와 제재를 완화하며, 미 군함을 페르시아만에 배치하지 않을 것​을 요구하고 있다.

이란 보수파 역시 미국이 6월 합의에서 벗어나서는 안 된다고 경고하고 있다. 특히 합의문 5항을 근거로 호르무즈 해협 개방 조건을 정할 수 있는 이란의 권한을 인정한 것으로 해석하고 있다.

이란 고위 의원 모하마드 라시디는 의회 통신사 이카나에 "미국은 양해의 틀을 벗어난 어떠한 제안도 받아들여지지 않을 것임을 알아야 한다"고 말했다.

◆ 중재 노력에도 협상 틀 못 찾아…호르무즈 긴장 지속

중재국들은 이란에 요구 수준을 낮추도록 설득하면서 미국이 6월 MOU에서 더욱 멀어질 수 있다고 경고하고 있다. 그러나 양측의 입장이 강경해지면서 협상 재개를 위한 명확한 틀을 마련하지 못하고 있다.

파키스탄 육군참모총장이자 최고 협상대표인 아심 무니르는 이번 주 초 테헤란을 방문했지만 별다른 진전을 이루지 못한 것으로 알려졌다.

오만 외무장관도 테헤란을 방문해 선박들이 호르무즈 해협을 통과할 항로에 관한 합의를 도출하려 했다. 이 합의는 이후 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 광범위한 협상을 촉진하기 위한 것이었다.

하지만 이란이 선박 통항에 대한 통제력을 높일 수 있는 변경을 요구하면서 협상은 수주째 교착 상태에 빠졌다. 트럼프 행정부 역시 오만이 이란에 지나치게 많은 것을 양보하고 있다며 반발한 것으로 전해졌다.

이란은 오만과의 회담에서 호르무즈 해협을 통과하는 항로에 합의했다고 주장했지만, 오만은 합의 사실을 확인하지 않았고 이란 당국자들도 합의 내용을 놓고 엇갈린 발언을 내놓고 있다.

이란 혁명수비대는 26일 미국이 6월 잠정 평화 합의의 이행을 재개할 때까지 호르무즈 해협을 개방하지 않을 것이라고 밝혔다.

호세인 모헤비 혁명수비대 대변인은 이란 국영TV에 "미국이 방해를 중단하고 양해각서로 돌아온다면 합의된 틀 안에서 호르무즈 해협을 개방할 수 있다"며 "우리의 조건은 미국이 받아들여야 한다"고 말했다.

버밍엄대 연구원 우메르 카림은 "기존 MOU는 사실상 모든 측면에서 죽은 상태"​라며 양측이 타협에 도달하도록 만드는 중재국들의 임무가 더욱 어려워졌다고 말했다.

카타르 총리 셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알사니도 테헤란을 방문해 이란 외무장관과 회담했다. 양측은 긴장 고조를 막고 협상을 위한 기반을 마련하는 방안을 논의했다.

한편 호르무즈 해협을 둘러싼 선박 공격도 계속됐다. 해상보안업체 앰브레이에 따르면 쿠웨이트 원유 유조선이 26일 밤 오만 앞바다에서 피격돼 선상에서 화재가 발생했다.

아랍권 당국자들은 이란이 트럼프 대통령의 경제적 압박에 군사적으로 대응할 가능성을 우려하며 외교적 협상 재개를 기대하고 있다.

미국 민주주의수호재단(FDD)의 이란 프로그램 선임국장 베흐남 벤 탈레블루는 "양측 모두 확전을 준비하고 있다"며 "미국은 경제전쟁으로, 이란은 군사적 위협으로 대응하고 있다"고 말했다. 그러면서도 "그렇다고 양측이 외교적 성공을 모색하고 있지 않다는 의미는 아니다"라고 덧붙였다.

kwonjiun@newspim.com