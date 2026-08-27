대전소방본부, 신세계 Art & Science 현장 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 27일 신세계 Art & Science를 점검했다.
- 소방시설 관리와 화재 위험요인, 피난통로를 확인했다.
- 이중기 본부장은 초기 대응과 자율안전관리를 당부했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 화재 발생 시 대규모 인명피해가 우려되는 중점관리대상을 찾아 현장 대응체계를 점검했다.
대전소방본부는 27일 유성구 도룡동 신세계 Art & Science를 방문해 소방안전관리 실태와 자체 대응체계 운영 상황을 확인했다고 밝혔다.
이날 점검에서는 소방시설 유지·관리 상태를 비롯해 화재 위험요인과 피난통로 등 대피에 장애가 될 수 있는 요소를 중점적으로 살폈다. 화재 발생 시 관계자들의 초기 대응과 이용객 대피체계가 제대로 작동할 수 있는지도 확인했다.
이중기 대전소방본부장은 "중점관리대상은 화재 발생 시 신속한 초기 대응과 인명 대피가 무엇보다 중요하다"며 "소방시설 유지·관리와 피난통로 확보 등 기본 안전수칙을 철저히 지키고 관계자 중심의 자율 안전관리체계를 빈틈없이 운영해 달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com