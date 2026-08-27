【韩股收盘】 KOSPI指数收涨 英伟达业绩向好与韩央行加息因素交织

纽斯频通讯社首尔8月27日电 韩国股市27日受英伟达强劲业绩和韩国银行（央行）加息双重影响，盘中反复震荡后收涨。美国扩大人工智能（AI）投资的预期提振半导体股，但加息引发的谨慎情绪限制了指数涨幅。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，截至当天收盘，韩国综合股价指数（KOSPI）较前一交易日上涨104.16点，涨幅为1.53%，报6912.37点；创业板指数（KOSDAQ）上涨10.78点，涨幅为1.30%，报837.65点。

资金流向方面，有价证券市场上，外资净买入2151亿韩元，机构投资者净买入1564亿韩元，个人投资者净卖出1.9513万亿韩元。

市值较高的股票中，半导体和二次电池相关股票整体走强。三星电子上涨1.72%，SK海力士上涨2.49%，三星电机上涨4.14%，LG新能源上涨5.56%，韩华航空航天上涨5.80%，新韩金融集团上涨1.30%，HD现代重工上涨1.18%。

与此同时，现代汽车下跌2.45%，三星物产下跌3.10%，三星生命下跌0.81%，三星生物制剂下跌0.31%。

分析认为，英伟达业绩向好以及美国AI投资扩大预期提振了半导体投资情绪，成为当天韩国股市上涨的主要动力之一。同时，韩国银行上调基准利率以及杰克逊霍尔会议临近引发的市场谨慎情绪对股指进一步上涨形成一定制约。

另外，首尔外汇市场当天美元兑韩元汇率较前一交易日下跌3.9韩元，收于1美元兑1380.9韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社