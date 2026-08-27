전남광주특별시, '피지컬AI 휴머노이드 제조혁신센터' 구축

AI 핵심 요약beta
- 전남광주시가 27일 휴머노이드 제조혁신센터 착수보고회를 열었다.
- 돌봄·의료 등 활용할 휴머노이드 핵심부품 검증 기반을 만든다.
- 2030년까지 국비 등 164억 원을 투입해 산업 전환을 지원한다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 인간형 로봇 산업 전환을 목표로 기반 시설 조성에 나선다.
전남광주시는 27일 광주테크노파크 헬스케어로봇실증센터에서 '피지컬AI 기반 휴머노이드 제조혁신센터 구축 사업 착수보고회'를 개최했다고 밝혔다.
해당 센터는 돌봄·복지, 재활·의료, 가정·주거, 상업·공공서비스 등 다양한 분야에서 활용될 지능형 휴머노이드의 핵심부품 성능 평가(HW)와 인공지능 기술·품질 검증(SW) 기반을 다지는 역할을 맡는다.
광주권 제조업의 약 60%를 차지하는 자동차·가전 분야의 모터, 제어기, 센서 관련 기업이 휴머노이드 부품·모듈 산업으로 업종을 전환할 수 있도록 지원하는 거점 공간이다.
산업통상부의 '2026년도 3차 산업혁신 기반구축사업' 공모에 선정돼 추진하게 됐으며 올해부터 2030년까지 5년간 국비 100억 원, 지방비 45억 원, 민간 19억 원(현물) 등 총사업비 164억 원이 투입될 예정이다.
이동현 미래차산업과장은 "지역의 우수한 부품·모듈 기업들이 기술 경쟁력을 갖추고 세계적 인간형 로봇 상용화 시장을 선점할 수 있도록 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com