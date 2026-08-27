대전시의회 예결위 "학생 선수 식단·운동 환경 개선 필요"

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회 예결위가 27일 대전체육중·고를 점검했다.
- 학생 선수들의 맞춤형 식단과 단백질 보강을 주문했다.
- 기숙사 곰팡이·건조시설 부족 등 개선을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회 예산결산특별위원회(예결위)가 대전체육중·고 학생 선수들의 급식과 기숙사 생활환경을 점검하고 맞춤형 식단과 쾌적한 생활환경 개선을 주문했다.
27일 시의회에 따르면 예결위는 이날 대전체육중·고를 방문해 학교 운영 현황과 주요 시설을 점검하고 현장의 목소리를 들었다.
이날 현장을 찾은 최대성 위원장(더불어민주당·동구2)과 예결위원 6명(김신웅, 김영미, 김미희, 구본환, 민향기, 조재철 의원)은 학생 선수들과 직접 만나 급식과 기숙사 생활에서 느끼는 불편과 필요한 지원에 대한 의견을 청취했다.
이 자리에서 선수들은 종목별 훈련량과 신체 발달 단계에 따라 충분한 영양 섭취가 필요하며 식단이 선수들의 특성과 영양 요구량을 충분히 반영할 수 있도록 지속적인 관리와 개선이 필요하다는 의견을 제시했다.
학생회장은 "훈련을 열심히 하고 나면 고기가 먹고 싶을 때가 많다"며 "선수들이 충분히 먹고 힘을 낼 수 있도록 고기 등 단백질이 풍부한 음식이 식단에 더 자주 제공됐으면 좋겠다"고 말했다.
예결위는 학생들의 의견을 들으며 선수들의 체력 회복과 경기력 향상을 위해 훈련량과 종목, 성장 단계 등을 고려한 맞춤형 식단과 영양관리 체계가 필요하다는 점을 살폈다. 급식 단가 인상 등 관련 예산 지원 방안도 함께 검토했다.
기숙사 생활환경도 둘러보며 곰팡이 발생 여부와 환기·건조 여건 등을 확인했으며 빨래를 건조할 공간과 시설이 부족해 세탁물이 제대로 마르지 않고 냄새가 나는 등 학생들이 겪는 불편을 확인했다.
최 위원장은 "학생들의 목소리가 실제 학교 환경 개선으로 이어질 수 있도록 필요한 예산 지원 방안을 꼼꼼히 살피겠다"며 "교육청과도 충분히 협의해 현장에서 필요한 사항이 예산에 반영될 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com