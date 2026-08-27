진안 20년 숙원 '보룡재' 국도26호선 개량사업 예타 통과

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완주 소양~진안 부귀 2.4km 구간 4차로 개량…총사업비 1037억원 규모

제6차 국도·국지도 건설계획 반영 첫 관문 통과…교통안전·접근성 개선

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군의 오랜 숙원사업인 국도26호선 보룡재 구간의 도로 개량사업이 예비타당성조사를 통과하면서 국가계획 반영과 사업 추진에 청신호가 켜졌다.

진안군은 '완주 소양~진안 부귀 국도26호선 도로개량사업'이 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄 예비타당성조사를 통과했다고 27일 밝혔다.

보룡재 전경[사진=진안군]2026.08.27 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 총사업비 1037억 원을 투입해 완주군 소양면에서 진안군 부귀면까지 국도26호선 2.4km 구간을 4차로로 개량하는 사업이다. 지역 주민들에게는 '보룡재 구간'으로 알려져 있으며 진안군의 20년 숙원사업으로 꼽혀왔다.

해당 구간은 도로 폭이 좁고 굴곡이 심해 차량 통행에 불편이 컸으며 겨울철 강설과 결빙 시에는 통행 여건이 더욱 악화돼 교통안전에 대한 우려가 지속적으로 제기됐다.

이번 예타 통과는 교통안전 개선과 지역 접근성 향상, 도로 이용환경 개선, 지역균형발전 등 사업의 정책적 필요성이 종합적으로 인정받은 결과다. 이에 따라 향후 제6차 국도·국지도 건설계획 반영과 사업 추진을 위한 기반이 마련될 것으로 기대된다.

진안군은 그동안 국토교통부와 익산지방국토관리청, 전북특별자치도, 지역 국회의원, 진안군의회, 전북연구원 등과 협력하며 보룡재 구간의 열악한 도로 여건과 겨울철 통행 불편, 교통안전 문제 등을 알리고 국가계획 반영을 위해 대응해 왔다.

특히 사업 필요성과 지역 접근성 개선 효과를 중심으로 논리를 보강하고 관계기관과 지속적으로 협의하며 사업 추진의 당위성을 높이는 데 주력했다.

군은 앞으로 후속 행정절차를 차질 없이 진행하고 국가예산 확보에도 적극 나서 사업이 조속히 추진될 수 있도록 할 방침이다. 제6차 국도·국지도 건설계획에 아직 반영되지 않은 관내 비예타 사업도 전북특별자치도와 협력해 최종 계획에 포함될 수 있도록 지속 건의할 계획이다.

lbs0964@newspim.com