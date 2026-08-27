평택시, 국회 찾아 국토부·LH와 도시·교통 현안 집중 논의

AI 핵심 요약beta
- 최원용 평택시장이 27일 국회를 찾아 도시개발과 교통현안을 논의했다.
- 고덕지구 교통망 확충과 국제학교 등 생활인프라 조성을 요청했다.
- 평택지제역세권 조속 추진과 KTX 경기남부역사·안중역 연장을 건의했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 국회를 찾아 평택의 핵심 도시개발과 광역교통 현안에 대해 논의를 가졌다.
27일 시에 따르면 이날 회의에서는 고덕국제화계획지구, 평택지제역세권 공공주택지구, KTX 경기남부역사, 신안산선 안중역 연장 등이 논의됐다.
회의에는 최원용 평택시장을 비롯해 유의동 국회의원, 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장, 국토교통부 관계자들이 참석했다.
이 자리에서 최 시장은 고덕국제화계획지구가 개발계획 변경으로 고밀도화된 만큼 증가한 교통수요에 대응하기 위해 주요 사거리 입체교차로 추가 설치 등 교통 기반 시설 확충을 요청했다.
또한 국제학교와 체육시설 등 국제도시 위상에 걸맞은 생활 인프라가 적기에 조성될 수 있도록 LH의 적극적인 역할을 건의했다.
특히 최 시장은 평택지제역세권 공공주택지구와 관련해 행정절차 장기화로 인한 주민 불편과 재산권 제약을 해소하기 위해 사업을 조속히 추진하고 평택시가 제안한 광역교통개선대책이 대도시권광역교통위원회 논의 과정에서 적극 검토될 수 있도록 지원을 요청했다.
철도 분야에서도 최시장은 KTX 경기남부역사 신설과 신안산선 안중역 연장의 필요성을 강조하며 "인구 증가와 산업 성장, 대규모 도시개발에 따른 장래 광역교통 수요가 관련 타당성 용역에 충분히 반영돼야 한다"고 밝혔다.
최원용 시장은 "교육과 주거, 교통은 시민의 삶과 직결된 문제"라며 "오늘 논의한 현안들이 단순한 건의에 그치지 않고 실제 사업의 진전으로 이어질 수 있도록 관계기관과 지속적으로 협의하며 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com