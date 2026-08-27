한성숙 총리 "공공데이터, 국민·기업에 공개 당연…안전한 방법 고민"

27일 서울청사서 데이터관계장관회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 27일 "정부가 보유한 공공데이터는 국민의 세금으로 만들어진 것으로, 국민과 기업에 투명하게 돌려드릴 수 있도록 하는 것이 당연한 원칙"이라고 강조했다.

한 총리는 이날 정부서울청사에서 데이터관계장관회의를 열고 "여러 어려운 이유를 찾기보다 어떻게 하면 안전하게 개방할 수 있는지를 더 적극적으로 고민해야 될 때"라며 이같이 밝혔다.

그러면서 "그동안 보안이나 관리상 편의성, 혹은 관행이라는 이유로 개방을 주저하거나 소극적으로 대응한 부분은 없었는지 냉정하게 되짚어봐야 할 때"라고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 27일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제2차 데이터 관계 장관 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.08.27 gdlee@newspim.com

한 총리는 "최근 공무원들이 직접 AI(인공지능) 서비스를 개발하고 현장의 문제를 해결하는 사례들이 굉장히 많이 늘어나고 있고, 이를 통해서 공공에서의 AI 전환이 가속화되고 있는 상황"이라며 "이러한 변화 속에서 가장 중요한 기반이 되는 것은 국가가 구축한 공공데이터다. 공공데이터는 행정, 과학기술, 교육문화 등 전 분야에 걸쳐 오랫동안 축적된 우리나라가 가진 대체불가의 국가자산"이라고 말했다.

한 총리는 '공공데이터 Top 100 조기 개방' 계획을 언급하면서 "2028년까지 완료하기로 했던 계획을 1년 앞당겨, 2027년까지 개방하도록 추진할 예정"이라고 밝혔다.

독자 AI 모델 고도화를 위한 공공데이터·저작물 지원 강화 방침도 이날 나왔다. 한 총리는 "국내 AI 기업이 양질의 공공데이터를 마음껏 학습에 활용할 수 있도록 공공저작물에 대한 공공누리 AI유형 적용을 신속히 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

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