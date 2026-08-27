한성숙 총리 "경찰에 적극적 실종 사건 시스템 개선 주문"

"개혁기구, 경찰 내부에 있기 어려울 것"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 27일 장미란 씨 실종 사건으로 불거진 경찰의 수사 부실 논란에 대해 "유재성 직무대행 등 경찰 고위 간부들을 불러 실종 사건 관련 신속한 시스템·제도 개선과 좀 더 적극적인 문제 해결을 주문했다"고 밝혔다.

한 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 기자들과 만나 "지금까지 진행된 일 처리 절차와 심사 방식, 이런 부분들에 문제는 너무 심각하다. 제대로 잡아야 된다"며 이같이 말했다.

그러면서 "일반 시민들이 생각해도 너무 납득이 가기 어려운 일 처리 방식이다. 너무 충격적인 사건"이라며 "경찰 내부에서도 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐는 이야기가 있다고 한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 27일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 공공누리집 UI/UX 위원회를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.08.27gdlee@newspim.com

한 총리는 경찰 조직의 업무 현황을 들여다보고 조직 문화를 바꿔야 한다고 예고했다. 그는 "(경찰 규모가) 13만명이라고 이야기한다. 전국의 경찰들이 무슨 일을 하고 있는지 전체적인 현황을 달라고 했다"며 "경찰 조직 자체에 대한 분석을 제대로 해야 한다. 경찰 전반의 조직 문화도 이번에 쇄신하거나 바꿔야 될 부분들이 있다고 보인다"고 밝혔다.

이어 "실종신고가 들어오는 건수가 만만찮아 이런 부분들에 대한 가이드라인을 만드는 것도 필요하겠다"고 덧붙였다.

구체적인 경찰개혁기구 발표 시점에 대해서는 "빠른 시일 안에 말씀드릴 수 있을 것"이라면서도 "이제 시작됐으니까 당장 언제라고 말씀드리기는 어렵다"고 말했다. 또 "개혁은 누가 들어도 납득이 갈 만한 방안으로 나와야 될 것"이라며 "전체를 좀 들여다보는 차원의 기구여야 하기에 내부에 있기는 어렵지 않을까 한다"고 말했다.

개혁기구를 마련하는 방법에 대한 질의가 나오자 한 총리는 "총리실 구조가 여러 부처와 협업하거나 모여서 얘기할 때 관련 태스크포스(TF)를 만든다"며 "여러 부처와 협업은 당연히 필요할 것"이라고 답했다.

앞서 이재명 대통령은 지난 25일 국무회의에서 "앞으로 경찰을 어떻게 개혁할지, 경찰개혁 기구에 대해 고민해 주기 바란다"며 "총리실에서 어떤 방식으로 (경찰 개혁 기구를 만들지) 국민의 광범위한 의견 수렴을 거쳐 구상해 달라"고 지시한 바 있다.

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