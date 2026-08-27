이민근 안산시장 "세대별 수요 맞는 일자리 지원으로 취업 기회 확대할 것"

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 9월 10일 통합 일자리박람회를 연다.
- 청년층부터 중장년층까지 맞춤 취업기회를 제공한다.
- 40여 개 기업 면접과 AI 이력서 상담도 진행한다.
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안산 스마트허브 2040·경기도 5070 연계...40여 개 기업 현장 면접 진행
취업 상담·고용 정책 안내·AI 이력서 컨설팅 등 지원 프로그램 운영
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 오는 9월 10일 안산올림픽기념관 체육관에서 경기도와 공동으로 '2026 안산시 스마트허브 2040·경기도 5070 통합 일자리박람회'를 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 박람회는 안산시의 '스마트허브 채용박람회'와 경기도의 '5070 일자리박람회'를 하나로 통합한 행사로 청년층부터 중장년층까지 다양한 연령대의 구직자에게 맞춤형 취업 기회를 제공하기 위해 기획됐다.
안산시는 지난 3월 경기도 공모 사업에 선정돼 지난해에 이어 올해도 박람회를 유치했으며 경기도 남부권역 거점 행사로서 지역 내 기업과 구직자를 연결하는 역할을 맡는다.
행사장은 ▲채용면접관 ▲취업지원관 ▲부대행사관 등 3개 공간으로 구성·운영된다. 채용면접관에서는 40여 개 구인 기업 관계자와 구직자 간 1:1 현장 면접이 이뤄지며 취업지원관에서는 유관기관이 참여해 세대별 취업 상담 및 고용 정책을 안내한다.
부대행사관에서는 구직자를 돕기 위한 인공지능(AI) 기반 이력서 상담과 무료 이력서 사진 촬영 서비스 등의 유용한 프로그램이 함께 운영된다.
참여를 원하는 구직자는 별도 사전 신청 없이 당일 현장을 방문하면 된다. 세부 사항은 안산시 누리집 공고를 확인하거나 안산시일자리센터로 문의하면 안내받을 수 있다.
이민근 안산시장은 "이번 통합 박람회가 구직자에게는 양질의 일자리를 기업에는 우수 인재를 제공하는 뜻깊은 자리가 되길 기대한다"며 "앞으로도 세대별 맞춤형 고용 지원을 강화해 시민들의 안정적인 사회 진출을 적극 돕겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com