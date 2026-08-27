'동두천 예맥축제 – Art & Beer Festival' 29일 개최

AI 핵심 요약beta
- 동두천시가 29일 보산동서 예맥축제를 연다
- 공연·전시·체험과 맥주 먹거리를 함께 즐긴다
- 맥주쿠폰 페이백으로 지역상권 활성화 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 오는 29일 토요일 오후 2시부터 10시까지 보산동 관광특구 한미우호의 광장 일원에서 '2026 동두천 예맥축제–Art & Beer Festival'을 개최한다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 이번 축제는 제21회 동두천 종합예술제와 두드림뮤직센터 야외 기획공연을 연계한 복합 문화예술축제로 공연과 전시, 체험 프로그램은 물론 맥주와 다양한 먹거리를 동시에 즐길 수 있다.
행사는 오후 2시부터 맥주·먹거리 부스를 비롯해 서예족자 만들기, 부채 그리기, 자개 노리개 만들기, 페이스페인팅, 에코백 그리기, 손수건 스텐실, 인생네컷 등 다채로운 체험 프로그램이 운영된다. 디자인아트빌리지 공방이 참여하는 도자기·가죽·플라워·공예 체험과 타투 체험도 함께 진행된다.
이번 행사의 무대 프로그램은 오후 3시부터 실버오케스트라 공연을 시작으로 국악·성악 공연과 서예 퍼포먼스 등이 이어진다고 전했다.
오후 6시 30분 기념식 이후에는 신해솔과 하남시 비보이단이 차례로 무대에 올라 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이며 오후 7시 30분부터는 여명, 양혜승, 로이킴 등이 출연하는 두드림뮤직센터 야외 기획공연이 마련돼 축제의 대미를 장식한다고 설명했다.
지역 상권 활성화를 위한 '맥주쿠폰 페이백 이벤트'도 진행된다. 관광특구 내 참여 상가와 행사 참여업체에서 이용한 영수증을 안내부스에 제시하면 1만 원 이상 결제 시 생맥주 쿠폰 1장, 1만5000원 이상 결제 시 수제맥주 쿠폰 1장을 제공한다.
동두천시는 쾌적하고 안전한 축제 운영을 위해 행사장 곳곳에 분리수거함을 설치하고 관람객들에게 질서 유지와 쓰레기 분리배출에 적극적인 협조를 당부했다.
시 관계자는 "공연과 체험, 먹거리를 함께 즐길 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "이번 주 토요일 가족, 친구, 연인과 함께 보산동을 찾아 예술과 맥주가 어우러지는 특별한 여름밤을 즐기시길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com