순창 '청년근로자 종자통장' 24개월 만기…549명 목돈 마련

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 27일 청년종자통장 만기 적립금을 지급했다
- 2024년 참여 청년 549명에 만기 적립금을 완료했다
- 청년 저축액에 2배 매칭해 최대 1115만원을 마련했다
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참여 청년 549명 최대 1115만원 자산 형성…지역 정착 기반 지원
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 청년들의 자산 형성과 경제적 자립을 돕기 위해 운영한 청년근로자 종자통장 지원사업이 24개월의 적립 기간을 마치고 성과를 거뒀다고 27일 밝혔다.
순창군은 2024년 사업에 참여한 청년 549명을 대상으로 만기 적립금 지급을 완료했다.
청년근로자 종자통장 지원사업은 청년이 매월 일정 금액을 저축하면 순창군이 저축액의 2배를 매칭해 자산 형성을 지원하는 사업이다. 2024년에는 청년이 매월 15만원을 적립하고 군이 30만원을 지원하는 방식으로 24개월간 진행됐다.
이에 따라 참여 청년들은 꾸준한 저축을 통해 최대 1115만원의 목돈을 마련하며 스스로 자산을 형성할 수 있는 기반을 갖추게 됐다.
특히 단순한 현금성 지원이 아닌 청년의 자발적인 저축에 행정이 매칭하는 방식으로 운영해 저축 습관을 형성하고 경제적 자립 기반을 마련하는 데 실질적인 도움을 줬다는 평가다.
군은 이를 통해 청년들의 경제적 부담을 낮추는 동시에 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하는 청년정책으로 사업의 의미를 확대하고 있다.
최영일 순창군수는 "이번 종자통장이 주거와 결혼, 창업, 교육 등 청년들이 미래를 준비하는 소중한 종잣돈으로 활용되기를 바란다"며 "앞으로도 청년들이 경제적 부담을 덜고 순창에서 안정적으로 미래를 설계할 수 있도록 실질적으로 체감할 수 있는 지원정책을 지속적으로 발굴하고 추진하겠다"고 강조했다.
순창군 청년근로자 종자통장 지원사업은 청년들의 자산 형성과 지역 정착을 돕기 위해 2023년 시작됐다. 지난해 첫 만기 종잣돈이 지급됐으며 올해도 청년 100명을 대상으로 사업을 추진하고 있다.
lbs0964@newspim.com