독립운동가 '삼혁당 김영원 선생' 순국 107주기 추모식 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼혁당 김영원 선생 추모식이 26일 임실서 열렸다
- 임실지역 독립운동 이끈 순국 107주기 기렸다
- 임실군은 삼요정 복원·임실교당 정비를 추진했다
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1921년 일제 철거 후 2012년 복원…천도교 임실교당 보수로 역사교육 공간 조성
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 일제강점기 임실지역 독립운동을 이끈 삼혁당 김영원 선생의 숭고한 희생과 애국정신을 되새기는 추모행사가 열렸다.
삼혁당 김영원 선생 추모회는 지난 26일 임실군 운암면 선거리 삼요정에서 김영원 선생 순국 107주기를 기리는 추모식을 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 추모식은 임실지역 동학혁명과 3·1만세운동을 주도하다 옥중 순국한 김영원 선생의 애국애족 정신을 기리고 후대에 계승하기 위해 마련됐다.
행사에는 각 기관 및 사회단체장과 유족, 주민 등 150여명이 참석했다. 참석자들은 김영원 선생 약사보고와 추도사에 이어 천도교식 추모제 등을 진행하며 선생의 뜻을 기렸다.
행사가 열린 삼요정은 김영원 선생이 독립운동을 펼친 역사적 장소로, 독립운동의 발상지라는 이유로 1921년 일제에 의해 철거됐다.
임실군은 선생의 숭고한 뜻을 기리기 위해 2012년 삼요정을 현재 위치에 복원했으며 현충시설로 관리하고 있다.
임실군은 김영원 선생이 임직했던 천도교 임실교당에 대한 보수·정비를 추진해 안전하고 쾌적한 문화유산 환경을 조성했다.
이를 통해 선열들의 나라사랑 정신과 독립운동 업적을 기리고 후대에 애국애족 정신을 전하는 역사교육의 장으로 보전·발전시켜 나갈 계획이다.
김창식 추모회장은 "이번 추모제를 통해 근대사에 길이 남을 김영원 선생의 값진 행적과 숭고한 희생을 되새기고 애국정신을 계승하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com