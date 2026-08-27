한국교육과정평가원, '충북도립교향악단 초청 연주회'…지역 소통의 장

AI 핵심 요약beta
- 한국교육과정평가원이 27일 충북 진천서 초청 연주회를 열었다.
- 임직원과 지역 주민, 학생 등이 함께 문화예술을 즐기도록 했다.
- 김문희 원장은 소통과 휴식의 자리가 되길 바란다고 말했다.
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클래식으로 문화예술 향유 기회 확대
"음악으로 공감하고 소통하는 자리 기대"
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국교육과정평가원은 27일 충북 진천군 한국교육과정평가원 이상설홀에서 임직원과 지역 주민, 인근 학생 등이 함께하는 '충북도립교향악단 초청 연주회'를 개최한다.
이번 연주회는 평가원 임직원과 지역사회 구성원에게 문화예술을 향유할 기회를 제공하고 기관과 지역사회가 소통하고 교류하는 계기를 만들기 위해 마련됐다.
공연에서는 충북도립교향악단이 누구나 편안하게 즐길 수 있는 대중적이고 다채로운 클래식 프로그램을 선보일 예정이다.
평가원은 임직원뿐 아니라 인근 주민과 학생, 사회복지시설 아동 등을 함께 초청해 지역사회 구성원들이 클래식 음악을 함께 즐길 수 있도록 공연을 구성했다.
김문희 한국교육과정평가원장은 "음악을 통해 함께 공감하고 자연스럽게 소통하는 자리가 되기를 바란다"며 "뜻깊은 공연을 준비해 준 충북도립교향악단에 감사드린다"고 말했다.
이어 "이번 연주회가 평가원 가족은 물론 지역 주민과 학생들에게도 일상 속 편안한 휴식과 즐거운 추억이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com