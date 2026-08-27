완주군 합계출산율 1.20명 '껑충'…4년 연속 상승세

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 지난해 합계출산율 1.20명으로 4년 연속 상승했다
- 완주군 지난해 출생아는 627명으로 전년보다 15.3% 늘었다
- 첫째아 증가와 주거환경·지원정책이 출산지표 개선을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난해 출생아 627명 전년비 15.3% 증가…첫째아 400명·25% 급증
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 지난해 합계출산율이 1.20명을 기록하며 4년 연속 상승하고 출생아 수도 전년보다 15.3% 증가하는 등 출산지표가 뚜렷한 개선세를 보였다고 27일 밝혔다.
지난 26일 국가데이터처가 발표한 출생통계에 따르면 완주군 합계출산율은 2022년 0.87명, 2023년 0.89명, 2024년 1.09명, 2025년 1.20명으로 4년 연속 상승했다.
지난해 완주군 합계출산율은 전국 평균 0.80명보다 0.40명 높고 전북특별자치도 평균 0.85명과 비교해서도 0.35명 높은 수준이다.
출생아 수도 큰 폭으로 늘었다. 지난해 완주군 출생아는 627명으로 전년 544명보다 83명, 15.3% 증가했다.
같은 기간 전국 출생아 증가율은 6.7%, 전북은 3.9%로 완주군 증가율은 전국의 두 배 이상, 전북의 약 네 배에 달했다.
특히 첫째아 증가세가 두드러졌다. 지난해 완주군 첫째아 출생은 400명으로 전년 320명보다 80명, 25.0% 늘었다. 전체 출생아 증가분 83명의 96.4%를 첫째아가 차지했다.
주 출산연령층 인구 증가도 출생아 증가에 영향을 미친 것으로 분석됐다. 완주군 15~49세 여성 인구는 전년 대비 0.3% 증가한 데 비해 30~34세 여성 인구는 7.6% 늘었다.
완주군은 삼봉지구와 운곡지구 등 주거환경 조성과 결혼축하금, 출산장려금 등 지원정책도 출산지표 개선에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다.
유희태 완주군수는 "합계출산율 1.20명이라는 수치뿐만 아니라 출생아 수 자체가 15% 이상 증가했다는 점이 고무적"이라며 "삼봉지구와 운곡지구 등 쾌적한 주거환경 조성과 결혼축하금, 출산장려금 등 다양한 지원정책이 어우러지면서 긍정적인 효과를 거둔 것으로 보고 있다"고 말했다.
이어 "앞으로도 젊은 가구가 완주에 안정적으로 정착해 출산과 양육을 이어갈 수 있도록 관련 정책을 지속적으로 강화하겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com