해남 북일∼강진 도암 국지도 55호선 예타 통과…14.2㎞ 1182억원 투입

AI 핵심 요약beta
- 해남군은 27일 북일-도암 국지도 55호선 개량사업이 예타를 통과했다
- 총 14.2km 구간을 개선해 1182억원을 투입하고 안전성을 높인다
- 군은 2027년 설계 착수 목표로 SOC 확충에 속도를 내겠다고 했다
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군은 북일면과 강진군 도암면을 잇는 국가지원지방도 55호선 시설개량사업이 예비타당성조사를 통과했다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 해남군 북일면에서 강진군 도암면까지 총 14.2km 구간의 도로 선형과 시설을 개선하는 사업으로 총사업비 1182억원이 투입될 예정이다. 도로의 굴곡 등 위험구간을 개선해 교통 안전성을 높이고 보다 쾌적한 도로환경을 조성하는 데 중점을 둔다.
사업은 국토교통부가 올해 하반기 고시할 예정인 '제6차 국도·국지도 건설계획'에 포함돼 향후 사업 추진이 본격화될 전망이다.
특히 올해 준공 예정인 북평면과 북일면을 연결하는 북평-북일 간 국가지원지방도 시설개량사업과 연계해 도로망 개선 효과가 더욱 커질 것으로 기대된다. 연속적인 도로 시설개량을 통해 교통 안전성을 높이는 것은 물론, 도로 이용객 이동 편의성도 크게 향상될 것으로 보인다.
이번 사업은 지난 2013년 '제4차 국도·국지도 건설계획'에 처음 건의되었으나 당시에는 해남 북평-북일 구간만 국가계획에 반영돼 현재 공사가 진행 중이다. 이번 예비타당성조사를 통과로 나머지 해남 북일-강진 도암 구간까지 사업 추진의 기반을 마련하게 됐다. 최초 건의 이후 약 10년 만에 국가계획 반영을 위한 결실을 맺은 셈이다.
해남군은 이번 사업을 통해 도로 안전사고를 예방하고 지역 간 이동 편의성을 높이는 한편 관광객과 물류의 접근성 개선을 통한 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
명현관 해남군수는 "예타 통과를 위해 애써주신 박지원 국회의원께 감사드리며 2027년 실시설계에 즉시 착수할 수 있도록 중앙부처와 특별시와 협력을 강화해 나가겠다"며 "땅끝이라는 지리적 이미지에서 벗어나 전국 어디서나 접근하기 쉬운 해남을 만들기 위해 철도와 도로 등 SOC 시설 확충에도 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com