주말 낮에 세탁기·건조기 돌리면 캐시백…한전, kWh당 100원 지급

AI 핵심 요약beta
- 한전이 27일 삼성전자·LG전자와 스마트가전 캐시백 MOU를 맺었다
- 주말·공휴일 11시~14시 사용 시 1kWh당 100원 캐시백을 준다
- 9월~10월 시범운영 뒤 효과를 보고 확대 여부를 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주말·공휴일 오전 11시~오후 2시 사용 시 캐시백
전력 사용 낮 시간대로 이동…재생에너지 활용 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력공사(사장 김동철)가 삼성전자·LG전자와 함께 주말 낮 시간대 스마트가전을 사용한 고객에게 캐시백을 지급한다.
한전은 지난 26일 한전 아트센터에서 삼성전자, LG전자와 '스마트가전 캐시백 시범사업의 성공적 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 27일 밝혔다.
가전제품 사용을 재생에너지 발전량이 풍부한 낮 시간대로 옮기기 위한 캐시백 서비스다.
시범사업은 오는 9월부터 10월까지 두 달간 진행된다. 주말과 공휴일 오전 11시부터 오후 2시 사이에 대상 스마트가전을 사용하면 1킬로와트시(kWh)당 100원의 캐시백을 지급한다.
대상은 삼성전자 스마트싱스(SmartThings)나 LG전자 씽큐(ThinQ) 애플리케이션에 등록된 세탁기와 건조기, 식기세척기, 의류관리기다.
고객은 평소 사용하던 가전제품의 가동 시간을 지정된 낮 시간대로 옮기는 방식으로 참여할 수 있다.
한전은 이를 통해 고객의 전기요금 부담을 줄이는 동시에 재생에너지 활용을 늘리고 전력계통 안정성도 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
한전과 삼성전자, LG전자는 캐시백 산정·지급을 위한 데이터를 연계하고 서비스 운영 기반을 구축한다. 시범사업 종료 이후 효과를 분석해 참여 가전과 운영기간을 확대하는 방안도 검토할 계획이다.
이정호 한전 고객서비스혁신본부장은 "스마트가전 캐시백은 전기를 재생에너지가 풍부한 시간대로 전력 사용을 옮겨 계통 효율을 높이는 수요관리 서비스"라며 "고객이 편리하게 참여할 수 있는 서비스를 만들어 새로운 전력소비 문화를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com