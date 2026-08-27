전국 유도 꿈나무 제천 집결…추계 전국 초중고 유도연맹전 9월 2일 개막

AI 핵심 요약beta
- 전국 초·중·고 유도 유망주들이 9월 2일 제천에 모였다.
- 제54회 추계 전국 초중고 유도연맹전이 9월 2~7일 열렸다.
- 제천시는 대회로 지역경제 활성화를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 전국 초·중·고등학교 유도 유망주들이 충북 제천에 모여 실력을 겨룬다.
'제54회 추계 전국 초중고등학교 유도연맹전'이 오는 9월 2일부터 7일까지 6일간 제천체육관에서 개최된다.
한국초·중·고등학교유도연맹이 주최하고 충북유도회가 주관하는 이번 대회에는 전국 각지에서 유도 선수들이 참가해 개인전과 단체전에서 승부를 펼친다. 개회식은 9월 2일 오전 11시 제천체육관에서 열린다.
경기는 첫날 고등부 개인전을 시작으로 고등부와 중등부, 초등부 개인전 및 단체전이 차례로 진행된다. 개인전은 학년과 체급별로, 단체전은 학교와 팀의 명예를 걸고 치열한 경쟁을 벌인다.
특히 이번 대회는 차세대 유도 스타를 꿈꾸는 선수들이 전국 무대에서 기량을 점검하는 자리라는 점에서 관심을 모은다.
제천시는 선수와 지도자, 학부모 등 대규모 방문객이 지역을 찾을 것으로 보고 숙박과 외식업 등 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
안성국 제천시체육회장은 "전국 유도 꿈나무들이 갈고닦은 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 안전하고 원활한 대회 운영을 지원하겠다"며 "대회 기간 제천에 머물며 좋은 추억도 만들어 가길 바란다"고 말했다.
choys2299@newspim.com