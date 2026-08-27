한국은행, 기준금리 '백투백' 인상…1년 9개월 만에 3%대

AI 핵심 요약beta
- 한국은행 금통위가 27일 기준금리를 3.00%로 올렸다.
- 지난달에 이어 두 달 연속 인상한 백투백 조치다.
- 성장세와 근원물가 압력이 추가 인상을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코로나19 이후 첫 '백투백'
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행 금융통화위원회가 27일 기준금리를 연 2.75%에서 연 3.00%로 0.25%포인트(p) 인상했다. 지난달에 이어 두 달 연속 기준금리를 올리는 '백투백' 인상이다.
금통위는 이날 서울 중구 한국은행에서 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 연 3.00%로 올리기로 결정했다.
이번 인상으로 기준금리는 2024년 11월 이후 1년 9개월 만에 다시 3%대로 올라섰다. 한은이 기준금리를 연속으로 인상한 것은 과거 세 차례뿐으로, 이번 백투백 인상은 코로나19 이후 처음이다.
과거 연속 인상은 2007년 7~8월, 2021년 11월~2022년 1월, 2022년 4월~2023년 1월에 이뤄졌다.
한은은 지난달 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 올리며 3년 6개월 만에 금리 인상으로 돌아섰다. 당시 신현송 한은 총재는 8월 인상 여부에 대해 모든 가능성을 열어두겠다며 2분기 GDP와 GDI, 7월 물가 등을 주요 판단 지표로 제시했다.
이후 2분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 0.6% 증가해 한은 예상치 0.2%를 크게 웃돌았다. 실질 국내총소득(GDI)도 전기 대비 3.6% 증가했다.
7월 소비자물가 상승률은 2.8%로 전월 3.2%보다 둔화했지만 식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률은 2.6%로 전월보다 0.1%포인트 높아졌다.
성장세가 예상보다 강한 가운데 기조적인 물가 압력도 이어지면서 금통위가 성장과 물가 상황 등을 종합적으로 고려해 추가 인상을 결정한 것으로 풀이된다.
eoyn2@newspim.com