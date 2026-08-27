키움증권, 첫 자체 캐릭터 '키우마·키우묘' 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 27일 키우마·키우묘를 출시했다
- 키우마는 투자 조력자, 키우묘는 투자 묘수꾼이다
- AI 컨시어지·굿즈로 고객 접점 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 27일 자체 캐릭터 '키우마(KIWOOMA)'와 '키우묘(KIWOOMYO)'를 출시한다고 밝혔다.
키움증권에 따르면 키우마는 말(馬)을 모티프로 한 캐릭터다. 키우마는 빠른 속도로 목적지까지 사람을 태우고 이동을 돕는 말의 특성을 담아 고객이 복잡한 투자의 세계를 신나게 질주할 수 있도록 돕는 조력자를 상징한다.
키우마는 키움증권의 영웅문을 통해 영웅으로 거듭나고자 하는 투자자의 곁을 함께할 예정이다. 어렵고 복잡한 투자 환경을 친절하게 설명하고 성공적인 투자를 함께하는 동반자 역할을 한다. 키우마는 키움증권의 대표 컬러인 마젠타 핑크를 입어 브랜드 정체성도 담았다.
고양이(猫) 캐릭터 '키우묘'도 선보인다. 키우묘는 높은 곳에 오르면서도 안정적으로 착지하는 고양이의 본능을 살린 '투자 묘수꾼' 캐릭터다. 양쪽 눈동자 색이 서로 다른 고양이의 특징을 빌려와, 상승과 하락을 동시에 꿰뚫어 보는 눈을 표현했다.
키우마는 키움증권은 AI서비스에서 투자자와 필요한 정보를 연결해 주는 친근한 디지털 길잡이 역할을 수행하게 된다. 다양한 금융 서비스와 투자 정보를 안내하는 'AI 컨시어지' 역할로 활약한다. 고객이 원하는 서비스와 투자 정보를 빠르게 확인할 수 있도록 친절하게 안내할 예정이다.
키움증권은 키우마 공식 인스타그램 채널을 열어 키우마의 일상과 투자 정보를 콘텐츠로 풀어내며 투자자들과의 접점을 넓혀갈 계획이다. 키우마는 이미 고객들과 고척돔에서 만난 바 있다. 지난 22일 키움히어로즈와 기아타이거즈의 경기에서 열린 키움증권 파트너데이 행사에서 키우마 스티커를 나눠주며 첫선을 보였다.
회사는 키우마와 키우묘를 활용한 다양한 굿즈를 제작해 고객과의 친밀감을 쌓아갈 계획이다. 다이어리, 인형, 스티커 등 다양한 실물 굿즈도 순차적으로 선보이며, 향후 각종 이벤트와 오프라인 행사 현장에서 고객들이 두 캐릭터를 직접 만나볼 수 있도록 접촉면을 확대해 나갈 예정이다.
키움증권 관계자는 "키우마와 키우묘를 통해 키움증권 서비스를 보다 친근하게 알리고자 한다"며 "남녀노소 모두 좋아하는 캐릭터를 통해 키움증권 브랜드를 재미있고 신나게 경험할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com