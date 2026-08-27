KB국민카드, 디지털고객경험지수 신용카드 부문 2년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 27일 DCXI 신용카드 부문 1위를 차지했다.
- KB Pay 홈·금융·신용관리 화면을 고객 맞춤형으로 개편했다.
- 바로할인·탭앤페이 등 결제 편의와 혜택도 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 한국표준협회가 주관한 '2026 디지털고객경험지수(DCXI)'에서 신용카드 부문 1위에 선정됐다고 27일 밝혔다. 지난해 신설된 신용카드 부문에서 첫 1위를 차지한 데 이어 2년 연속 수상이다.
KB국민카드는 종합금융 플랫폼 'KB Pay'를 중심으로 고객 이용 패턴을 반영한 서비스 개선을 이어왔다. 올해는 고객이 필요한 정보와 서비스를 보다 쉽게 찾을 수 있도록 홈 화면부터 금융·신용관리 영역까지 이용 환경을 개편했다.
홈 화면은 고객이 자주 이용하는 기능과 콘텐츠 중심으로 구성하고 '듀얼홈'을 통해 카드 이용내역과 한도, 실적, 혜택 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.
결제 편의성과 혜택도 강화했다. 'KB Pay 바로할인'은 KB Pay에 등록한 KB국민 체크카드로 제휴 브랜드에서 바코드 결제 시 즉시 할인 혜택을 제공한다. 올리브영, GS25, 이마트, 파리바게뜨, 컴포즈커피 등 40개 브랜드의 전국 약 4만8000개 오프라인 매장에서 최대 7% 할인을 받을 수 있다.
'KB Pay 탭앤페이'는 안드로이드 기반 NFC 지원 스마트폰에서 별도로 앱을 실행하거나 결제 메뉴에 들어가지 않고 스마트폰을 결제 단말기에 접촉하는 것만으로 결제할 수 있도록 했다. 위젯과 엣지패널, 홈 화면 바로가기 등을 통해 결제 기능에 접근할 수 있는 '결제 mini'도 제공한다.
금융 탭도 이용 빈도가 높은 서비스를 중심으로 재구성했다. 금융상품별 개인화 우대금리와 한도 등 맞춤 정보를 제공하고, 신용관리 서비스에서는 신용점수와 카드 이용현황, 대출·연체·보증 등 주요 신용정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 했다.
DCXI는 한국표준협회가 고려대학교 경영대학과 공동 개발한 지표로, 디지털 채널에서의 고객 경험을 구매 전·중·후 단계로 나눠 평가한다.
KB국민카드 관계자는 "2년 연속 1위는 고객의 실제 이용 과정에서 발생하는 불편을 살피고 개선해온 결과"라며 "앞으로도 고객 이용 패턴과 목소리를 바탕으로 KB Pay의 서비스와 이용 환경을 지속 개선하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com