[MLB] 슈워버, 통산 4번째 40홈런…저지·오타니와 현역 공동 1위

AI 핵심 요약beta
- 슈워버가 27일 시애틀전에서 40호 홈런을 쳤다.
- 필라델피아는 슈워버와 하퍼의 홈런으로 6-0 완승했다.
- 루자르도는 7이닝 1안타 무실점으로 12승을 올렸다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 필라델피아 필리스의 '거포' 카일 슈워버가 올 시즌 메이저리그(MLB) 전체 타자 중 가장 먼저 40홈런 고지를 밟았다.
슈워버는 27일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T-모바일 파크에서 열린 2026 메이저리그 시애틀 매리너스와의 원정 경기에 1번 지명타자로 선발 출전해 5타수 2안타(1홈런) 3타점 2득점으로 맹활약하며 팀의 6-0 완승을 이끌었다.
홈런포는 팀이 3-0으로 앞선 2회초 1사 1, 2루에서 터졌다. 슈워버는 시애틀 선발 브라이언 우의 시속 98마일 포심 패스트볼을 공략해 우중간 담장을 넘기는 3점 아치를 그렸다. 시즌 40호 대포를 쏘아 올린 슈워버는 공동 2위 그룹인 요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스)와 맷 올슨(애틀랜타 브레이브스·이상 36개)과의 격차를 4개 차로 벌리며 홈런 선두 자리를 공고히 했다.
슈워버는 2022년(46개), 2023년(47개), 2025년(56개)에 이어 개인 통산 4번째 시즌 40홈런 고지를 밟았다. 4시즌 40홈런은 라이언 하워드가 보유했던 필라델피아 구단 최다 기록과 타이기록이다. 아울러 애런 저지(뉴욕 양키스), 오타니 쇼헤이(LA 다저스)와 함께 현역 타자 중 40홈런 이상 시즌 횟수 부문 공동 1위로 올라섰으며 개인 통산 홈런도 380개로 늘렸다.
필라델피아는 1회초 브라이스 하퍼의 선제 2점 홈런(시즌 27호)으로 기선을 제압했고 2회초 저스틴 크로퍼드의 적시타에 이어 슈워버의 3점포가 터지며 일찍이 승기를 잡았다. 하퍼는 이날 홈런으로 개인 한 시즌 최다인 29경기 연속 출루 행진을 이어갔다.
마운드에서는 선발 헤수스 루자르도가 7이닝 동안 단 1개의 안타만 허용하며 9탈삼진 무실점으로 시애틀 타선을 완벽히 봉쇄해 시즌 12승(5패)째를 수확했다.
psoq1337@newspim.com