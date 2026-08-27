'TIGER 머니마켓액티브', 3개월 연환산 수익률 3.50%

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 27일 TIGER 머니마켓액티브 ETF 성과를 밝혔다.
- 이 ETF는 최근 3개월 연환산 수익률 3.50%로 국내 머니마켓 ETF 1위다.
- 순자산 3조2837억원, 총보수 연 0.04%로 경쟁력이 높다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 'TIGER 머니마켓액티브 상장지수펀드(ETF)'가 국내 상장 머니마켓 ETF 가운데 최근 3개월 연환산 수익률 1위를 기록했다고 27일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 26일 기준 TIGER 머니마켓액티브 ETF의 최근 3개월 연환산 수익률은 3.50%로 동종 유형 가운데 가장 높았다. 1개월 연환산 수익률은 3.77%, 6개월 연환산 수익률은 3.37%로 집계됐다.
순자산액은 3조2837억원이다. 총보수는 연 0.04%로 미래에셋자산운용은 비교 대상 상품 가운데 낮은 수준이라고 설명했다.
머니마켓 ETF는 초단기채권과 기업어음(CP), 전자단기사채 등 단기 금융상품에 투자해 이자수익을 추구하는 상품이다. 거래소에서 실시간 매매할 수 있어 투자 대기자금이나 단기 여유자금 운용 등에 활용된다.
미래에셋자산운용은 머니마켓 ETF가 주식 등 위험자산과 비교해 가격 변동성이 상대적으로 낮지만 상품별 수익률과 비용에는 차이가 있다고 설명했다. 최근 시장 변동성이 확대되면서 투자 대기 기간의 자금 운용 수단으로 관련 상품에 대한 투자자 관심이 높아지고 있다는 게 회사 측 설명이다.
김동명 미래에셋자산운용 채권ETF운용본부장은 "TIGER 머니마켓액티브 ETF는 높은 위험을 부담하기보다 투자 대기자금이나 여유자금을 안정적으로 운용하려는 투자자들의 수요에 맞는 상품"이라며 "상품 간 위험 특성이 유사한 시장에서는 실제 운용성과와 비용 경쟁력이 중요한 선택 기준이 될 수 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com