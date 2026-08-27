[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행 금융통화위원회가 27일 기준금리를 현재 연 2.75%에서 연 3.00%로 0.25%포인트(p) 인상했다. 지난달에 이어 두 달 연속 기준금리를 올리는 '백투백' 인상이다.
금통위는 이날 서울 중구 한국은행에서 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 연 3.00%로 올리기로 결정했다.
이번 인상은 코로나19 이후 첫 연속 금리 인상이다. 기준금리는 2024년 11월 이후 1년 9개월 만에 다시 3%대로 올라섰다.
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한은, 기준금리 3.00%로 인상…두 달 연속 '백투백'
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행 금융통화위원회가 27일 기준금리를 현재 연 2.75%에서 연 3.00%로 0.25%포인트(p) 인상했다. 지난달에 이어 두 달 연속 기준금리를 올리는 '백투백' 인상이다.