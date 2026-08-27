NH농협생명, '치매극복선도기업' 인증 전국 12개 사업장으로 확대

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명이 27일 충남세종총국을 치매극복선도기업으로 인증했다.
- 이로써 본사를 포함한 전국 12개 사업장이 인증을 받았다.
- 농협생명은 지역 치매안심센터·지자체와 협력을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 최근 충남세종총국이 '치매극복선도기업'으로 신규 인증을 받으면서 본사를 포함한 전국 12개 사업장이 인증을 획득했다고 27일 밝혔다.
NH농협생명은 2017년 농협금융 계열사 가운데 처음으로 치매극복선도기업 인증을 받은 이후 전국 지역 거점을 중심으로 인증 사업장을 확대해왔다.
치매극복선도기업은 보건복지부 중앙치매센터가 추진하는 국가 치매관리사업의 하나다. 임직원이 치매파트너 교육을 이수하고 치매 친화적 환경 조성에 참여하는 기업에 인증을 부여한다.
NH농협생명은 전국 단위 지역 네트워크를 활용해 인증 사업장을 중심으로 지역 치매안심센터 및 지방자치단체와 협력하고 있다. 치매 인식 개선 활동을 통해 치매 환자와 가족을 배려하는 지역사회 문화 확산에도 나서고 있다.
향후에는 관련 활동을 NH농협금융의 '농협금융 안심돌봄 프로젝트'와 연계해 확대할 계획이다. 안심돌봄 프로젝트는 초고령사회 진입과 치매 인구 증가에 대응해 치매 고객과 가족이 금융거래 과정에서 겪는 불편과 위험을 줄이기 위한 그룹 차원의 사업이다.
농협금융은 프로젝트를 통해 치매극복선도기업·단체 인증을 확대하는 한편 지방자치단체와 치매 관련 기관과의 협력도 강화하고 있다.
방수호 NH농협생명 마케팅전략본부장은 "치매는 개인과 가족을 넘어 지역사회가 함께 관심을 갖고 풀어가야 할 과제"라며 "치매 환자와 가족이 일상에서 소외되지 않고 안심하고 살아갈 수 있도록 지역사회와 가장 가까운 곳에서 함께하는 기업이 되겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com