신한라이프, 취업준비 청년 100명 초청 채용설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프는 27일 청년 100명 초청 채용설명회를 열었다.
- 보험업 취업 준비생에 채용정보와 직무경험을 공유했다.
- 자소서·면접 특강과 멘토링 등 지원을 이어가고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 지난 26일 서울 중구 신한L타워에서 보험업권 취업을 준비하는 청년 100명을 초청해 채용정보와 현직자의 직무 경험을 공유하는 채용설명회를 열었다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 청년 구직자들이 보험업에 대한 정보 부족으로 겪는 부담을 덜고 실질적인 취업 준비를 지원하기 위해 마련됐다. 참가자는 채용플랫폼과 대학 취업지원 부서 등을 통해 신청한 청년 가운데 추첨을 거쳐 선정됐다.
행사에서는 기업문화와 주요 직무, 업무환경을 소개하고 인사담당자의 채용 가이드, 직무별 커리어 토크, 역량 강화 특강 등을 진행했다.
특히 올해 입사한 신입사원들이 취업 준비 과정과 입사 후 경험을 공유했으며, 상품·계리, 영업, 디지털전환(DX), 자산운용 등 주요 부문의 현직자들이 소그룹 상담을 통해 실제 업무와 필요 역량, 직무별 성장 경로를 설명했다.
외부 전문가가 참여한 자기소개서 작성 및 면접 특강도 진행됐다. 청년들이 자신의 경험과 강점을 체계적으로 정리하고 면접 질문에 효과적으로 대응할 수 있도록 실전 준비 방법을 중심으로 교육했다.
신한라이프는 청년들의 취업 역량 강화를 위한 지원 활동도 이어가고 있다. 지난달에는 고용노동부 주관 '2026 미래내일 일경험 사업' 참여기업으로 선정돼 미취업 청년에게 사내 과제 수행과 멘토링 기회를 제공하고 있다. 지난 19~20일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 '2026 금융권 공동 채용박람회'에도 참여해 모의면접과 채용 상담을 진행했다.
신한라이프 관계자는 "보험업권 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움이 되고자 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 청년들의 진로 탐색과 사회 진출을 지원하는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com