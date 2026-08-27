라이나생명, 전사 생성형 AI 도입…10월 전 임직원으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 라이나생명이 27일 코파일럿 도입해 전사 AI 전환을 시작했다.
- 우선 Copilot Chat으로 문서 작성·요약·번역에 활용했다.
- 10월엔 전 임직원 확대해 생산성 높인다는 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명은 생성형 인공지능(AI) 솔루션인 마이크로소프트 365 코파일럿(Copilot)을 업무 전반에 도입하며 전사 AI 전환을 본격화한다고 27일 밝혔다.
우선 웹 기반 대화형 AI인 'Copilot Chat'을 도입해 문서 작성과 요약, 번역 등 일상 업무에 활용할 수 있도록 했다. 오는 10월에는 'Microsoft 365 Copilot'을 전 임직원으로 확대해 생성형 AI를 업무 환경 전반에 적용할 예정이다.
임직원들은 기존 업무 환경에서 필요한 정보를 보다 빠르게 파악하고 문서 작성 등 반복 업무에 드는 시간을 줄일 수 있게 된다. 라이나생명은 이를 통해 업무 생산성을 높이는 동시에 임직원이 핵심 업무에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.
라이나생명은 이번 도입을 단순한 업무 도구 추가가 아닌 AI 기반 업무 방식 전환의 계기로 삼을 방침이다. 실제 업무에 적용 가능한 AI 활용 사례를 지속 발굴하고 임직원 대상 교육과 지원을 병행해 조직 전반에 AI 활용 문화를 정착시킬 계획이다.
박기흥 라이나생명 디지털서비스본부 상무는 "이번 코파일럿 도입은 생성형 AI를 일상 업무에 접목해 임직원의 업무 효율과 생산성을 높이기 위한 것"이라며 "앞으로도 AI 활용 영역을 확대하고 임직원 역량을 강화해 실질적인 업무 혁신으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com