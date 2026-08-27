삼성생명 'AI CX 글쓰기 시스템', ICT 어워드 과기부장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 27일 AI CX 글쓰기 시스템으로 장관상을 받았다.
- 생성형 AI로 고객 콘텐츠 작성과 검토를 자동화했다.
- 쉬운 표현 통일로 고객 소통과 경험 개선에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 고객 콘텐츠 품질 향상을 위해 구축한 'AI CX(고객경험) 글쓰기 시스템'이 'ICT 어워드 코리아 2026'에서 AX(AI 전환) 혁신 부문 통합대상인 과학기술정보통신부장관상을 수상했다고 27일 밝혔다.
ICT 어워드 코리아는 한국정보과학진흥협회가 2004년부터 매년 개최하는 시상식으로, 정보통신기술(ICT) 분야의 혁신 기업과 서비스를 선정한다. 올해는 AX 혁신, 앱, 웹사이트, 디지털 솔루션 등 6개 부문에 211개 기업이 참가했다.
삼성생명의 AI CX 글쓰기 시스템은 생성형 AI를 활용해 고객 대상 콘텐츠의 작성·검토 과정을 자동화한 시스템이다. AI 기술을 활용한 업무 프로세스 재설계와 사용자 경험, 생산성 개선 성과를 인정받아 AX 혁신 부문 1위를 차지했다.
삼성생명은 고객이 금융 정보를 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 CX 글쓰기 체계를 운영해 왔다. 최근에는 여기에 생성형 AI를 접목해 임직원이 고객 관점에서 콘텐츠를 보다 빠르게 작성하고 검토할 수 있도록 했다.
특히 어려운 금융·전문 용어를 쉬운 표현으로 바꾸고 문서별로 달랐던 표현을 통일하는 기능을 통해 고객과의 소통 과정에서 발생할 수 있는 오해와 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
삼성생명 관계자는 "AI 기술 도입은 단순한 업무 효율화를 넘어 고객과의 소통을 원활하게 하는 핵심 요소"라며 "앞으로도 AX 구현과 고객 중심 서비스를 강화해 더 나은 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com