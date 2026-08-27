대전시, 개학기 초등학교 주변 안전점검…155곳 대상

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 27일 가을 개학기 맞아 초등학교 주변 안전점검을 시작했다.
- 대전지역 초등학교 155곳 주변을 23일까지 합동 점검한다.
- 교통·식품·유해환경·불법광고물·제품안전을 집중 단속한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 가을 개학기를 맞아 대전지역 초등학교 주변의 교통·식품·유해환경 등에 대한 집중 점검이 실시된다.
대전시는 다음 달 23일까지 지역 초등학교 155곳 주변을 대상으로 자치구와 교육청, 경찰청, 식약청 등 20여 개 기관·단체와 합동 안전점검을 진행한다고 27일 밝혔다.
점검 분야는 교통안전과 식품안전, 유해환경, 불법광고물, 제품안전 등 5개다.
교통 분야에서는 등·하교 시간대 불법주정차 등 교통법규 위반 행위를 단속하고 어린이보호구역 내 노후·파손 시설물을 정비한다.
학교 주변 어린이 기호식품 조리·판매업소 839곳과 집단급식소 99곳, 식재료 공급업체 80곳을 대상으로 유통기한 경과 식재료 사용 등 위생 상태도 점검한다.
학교 주변 유해업소의 청소년 출입·고용 금지 위반 여부를 살피고 통학로 주변 불법 이동식 광고물과 노후 간판도 정비한다. 문구점 등에서 판매되는 어린이 제품의 불법 유통 여부도 확인할 예정이다.
한편 시는 이날 서구 백운초등학교 일원에서 교육청과 경찰, 시민단체 등 50여 명이 참여한 가운데 '아이 먼저' 교통안전 캠페인도 진행했다.
nn0416@newspim.com