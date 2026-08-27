고창군, 미생물 구매·배송 '고창사랑카드' 결제 지원

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 27일 미생물 구매에 고창사랑카드 결제를 도입했다.
- 고창군은 바로배송 서비스까지 카드 결제를 확대했다.
- 농가 편의와 경영비 절감, 지역경제 활성화를 기대했다.
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농가 영농비 부담 완화·지역경제 활성화위한 현장형 서비스 강화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 농업인의 영농 편의를 높이고 지역경제 활성화에 나서기 위해 미생물 구입부터 배송 서비스까지 '고창사랑카드'로 결제할 수 있는 시스템을 마련했다고 27일 밝혔다.
고창군 농업기술센터 미생물배양장은 혼합균, 불가사리, 고온성 등 고품질 미생물을 시중보다 저렴한 가격에 공급하며 농업인들의 영농 부담을 덜어왔다.
특히 거리가 먼 농업인을 대상으로 차량이 각 면을 순회하며 신청을 받고 미생물을 전달하는 '바로배송 서비스'를 운영해 농업인의 시간과 비용 절감에도 기여하고 있다.
이번 고창사랑카드 결제시스템 도입으로 농업인들은 미생물 구입과 바로배송 서비스 이용 과정에서 카드 결제가 가능해졌다. 상시 할인 혜택 등을 활용할 수 있어 고물가로 인한 농가 경영비 부담을 낮추는 데도 도움이 될 것으로 군은 기대하고 있다.
고창군 미생물배양장에서 공급하는 유용 미생물은 토양 환경 개선, 가축 악취 저감, 작물 생육 촉진 등에 효과가 있어 농업인들의 주요 영농 자재로 활용되고 있다.
관련 문의는 고창군 농업기술센터 새기술연구팀 미생물배양장으로 하면 된다.
오성동 고창군 농업기술센터 소장은 "현장에서 바로배송 서비스를 이용하는 농업인들의 불편을 해소하고 이용 편의를 높이는 데 중점을 뒀다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com