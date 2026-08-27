롯데시네마, 9월 '아버지의 집밥' '코다' '오아시스' 다큐 단독 개봉

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 9월 9일 단독 개봉작을 선보였다.
- 숏드라마 아버지의 집밥과 오아시스 다큐가 개봉했다.
- 16일 코다, 23일 옥토넛 신작도 잇달아 나온다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 다양한 콘텐츠의 무한 확장을 추구하는 롯데시네마가 오는 9월 단독 개봉작 '롯시픽' 라인업을 선보인다.
먼저 9월 9일에는 극장에서 색다르게 관람하는 숏드라마 '아버지의 집밥'이 개봉한다. 최근 숏폼 트렌드에 맞춰, 모바일 화면이 아닌 대형 스크린과 몰입감 넘치는 사운드로 속도감 있는 숏폼 전개를 즐기는 특별한 관람 경험을 제공한다. 대한민국 대표 감독 이준익의 첫 숏드라마 연출작이자 세로형 프레임 그대로 극장 개봉하는 최초의 숏드라마로, 배우 정진영, 이정은, 변요한 등 연기파 배우들이 합류해 현실적인 가족의 모습을 완성했다.
같은 날, 전설적인 영국 밴드 '오아시스'의 역사적인 재결합을 담은 '오아시스: 돈 룩 백 인 앵거'도 함께 극장을 찾는다. 전 세계를 열광시킨 'Oasis Live '25 Tour'의 여정을 따라가는 다큐멘터리 영화로, 전 세계 각 나라의 무대는 물론 리허설과 백스테이지, 갤러거 형제의 공동 인터뷰까지 생생하게 담아냈다. 해체 이후 15년 만에 무대 위에 오른 '오아시스' 공연의 폭발적인 열기를 극장에서 그대로 체감할 수 있을 것으로 기대를 모은다.
이어 9월 16일에는 제94회 아카데미 시상식 3관왕에 빛나는 '코다'가 개봉 5주년을 기념해 단독 재개봉한다. '코다'는 소리를 들을 수 없는 가족을 세상과 연결하는 코다 '루비'가 어느 여름날, 우연히 노래와 사랑에 빠지면서 꿈을 향해 달리는 웰메이드 뮤직 드라마다. 가슴 따뜻한 감동과 아름다운 음악을 대형 스크린에서 다시 만날 수 있어 영화 팬들의 뜨거운 반응이 예상된다.
9월 23일 추석 연휴를 맞아 어린이 관객들을 위한 '바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드 : 두근두근 대자연 어드벤처'가 개봉한다. 다채로운 대자연과 신비로운 자연 현상 속에서 임무를 해결하는 옥토넛과 옥토요원들의 모험을 담았다. 이번 영화에서 옥토넛은 아시아, 아프리카, 북미, 남미, 오세아니아 등 세계 여러 대륙을 넘나들며 관객들에게 이색적인 자연을 만나는 경험을 선사한다.
롯데시네마 관계자는 "세대와 취향을 뛰어넘어 다양한 관객층이 극장에서 즐길 수 있도록 한층 다채로운 단독 개봉 라인업을 준비했다"며 "오직 롯데시네마에서만 만날 수 있는 차별화된 콘텐츠와 함께 특별한 영화적 경험을 누리시길 바란다"고 전했다.
jyyang@newspim.com