[MLB] 이정후 결장한 날, '한국계' 위트컴 홈런포...SF는 역전패

AI 핵심 요약beta
- 샌프란시스코가 27일 신시내티전서 9-10으로 졌다.
- 이정후는 사구 여파로 결장했다.
- 위트컴은 첫 홈런을 쳤으나 불펜이 9회 7실점했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후는 직전 경기 몸에 맞는 공 여파로 결장한 날, WBC에서 활약한 한국계 셰이 위트컴은 홈런을 때렸다. 샌프란시스코 자이언츠는 9회초에만 7실점을 허용하며 충격적인 역전패를 당했다.
샌프란시스코는 27일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈와의 홈 경기에서 9-10으로 패했다. 8회까지 9-3으로 앞서며 승기를 잡았으나 9회초 불펜이 완전히 무너졌다. 시즌 성적은 54승 79패가 됐다.
전날 첫 타석에서 오른쪽 팔꿈치에 사구를 맞았던 이정후는 타박상 여파로 선발 라인업에서 제외됐다. 토니 바이텔로 감독은 대타 출전 가능성을 열어뒀으나 온전한 휴식을 취하며 교체 출전 없이 경기를 마쳤다. 바이텔로 감독 역시 1회초 판정에 항의하다 퇴장당해 감독실에서 경기를 관람했다.
이정후가 빠진 타선은 장타쇼를 펼치며 경기를 주도했다. 2회초 선제점을 내준 샌프란시스코는 2회말 조나 콕스의 역전 투런포로 뒤집었다. 2-2 동점이던 5회말에는 라파엘 데버스가 우측 담장을 넘어 맥코비 코브에 빠지는 시즌 29호 투런포를 '스플래시 히트'로 장식하며 다시 리드를 가져왔다.
2루수 9번 타자로 선발 출전한 위트컴은 2회말 2루타로 이적 후 첫 안타를 신고한 뒤 6회말 몸쪽 스위퍼를 통타해 좌중간 담장을 넘기는 투런 아치를 그렸다. 샌프란시스코 이적 후 첫 대포이자 빅리그 통산 3호 홈런이었다. 8회말에는 대타 드류 길버트가 싹쓸이 3타점 2루타를 날려 9-3까지 점수 차를 벌렸다.
에이스 로건 웹도 6이닝 5피안타 1피홈런 1볼넷 6탈삼진 2실점으로 제 몫을 다했다. 그러나 9회초 마운드에 오른 불펜진이 악몽을 연출했다.
8회 무실점을 기록했던 스펜서 비벤스가 9회초 선두타자 헥터 로드리게스에게 '스플래시 히트' 솔로포를 얻어맞은 뒤 연속 출루를 허용하며 만루 위기를 초래했다. 구원 등판한 딜런 스미스가 에우헤니오 수아레즈에게 역전의 발판이 된 만루 홈런을 얻어맞아 9-8까지 쫓겼다.
스미스는 내야안타와 송구 실책으로 무사 2, 3루 위기를 이어갔고 호세 트레비노에게 희생플라이를 내줘 9-9 동점을 허용했다. 이어 대타 타일러 스티븐슨에게 좌전 적시타까지 얻어맞으며 결국 9-10으로 역전을 허용했다. 9회초에만 피홈런 2개 포함 6피안타 2볼넷 7실점을 기록한 샌프란시스코는 9회말 반격에 실패하며 안방에서 충격적인 대역전패를 맛봤다.
psoq1337@newspim.com